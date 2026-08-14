BBP Genel Başkanı Destici Alanyaspor'u Ziyaret Etti - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici Alanyaspor'u Ziyaret Etti

BBP Genel Başkanı Destici Alanyaspor\'u Ziyaret Etti
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Mustafa Destici, Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'na taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Corendon Alanyaspor Kulübünü ziyaret etti.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki kulüp binasında gerçekleşen ziyarette, BBP Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır, BBP Alanya İlçe Başkanı Mehmet Uğur, Alanyaspor Başkan Vekili Ahmet Paşaoğlu da yer aldı.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na merhum kardeşi Aydın Çavuşoğlu için taziye dileklerini ileten Destici, geçirdiği operasyon nedeniyle de Çavuşoğlu'na "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

BBP Genel Başkanı ile beraberindeki heyete teşekkür eden Çavuşoğlu, Destici'ye isminin yazılı olduğu kulübün formasını hediye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor BBP Genel Başkanı Destici Alanyaspor'u Ziyaret Etti - Son Dakika

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