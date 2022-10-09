BBP Genel Başkanı Destici, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti.

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Destici, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda rakibi Angola'yı yenerek Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Osman Çakmak ile telefonda görüştü.

Görüşmesinde, oyuncuları, teknik ve idari ekibi kutlayan Destici, çok arzu etmesine rağmen rahatsızlığı nedeniyle karşılaşmayı statta izleyemediği ancak milli takımı gönülden desteklediğini ve başarıdan gurur duyduğunu ifade etti.