Süper Lig'de fark yaratır! Premier Lig'in golcüsü Galatasaray'a geliyor - Son Dakika
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Süper Lig'de fark yaratır! Premier Lig'in golcüsü Galatasaray'a geliyor

Süper Lig\'de fark yaratır! Premier Lig\'in golcüsü Galatasaray\'a geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren şampiyon Galatasaray, Manchester United ile sözleşmesi sona eren Anthony Martial'i kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım, bonservisi elinde bulunan yıldız forvetin transferini uygun bir maaş karşılığında bitirmek kolları sıvadı. Martial ile La Liga, Bundesliga ve ABD'den takımlar da ilgileniyor.

05.06.2024 20:39
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Süper Lig'de son 2 sezonu da şampiyon tamamlayan Galatasaray,yeni sezonda için iddialı bir kadro kurmak adına kolları sıvadı. Aslan, hücum bölgesine yapacağı transferde büyük oynuyor.

CİMBOM'UN HEDEFİ MARTIAL

ESPN'de yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, İngiliz devi Manchester United ile yollarını ayıran Anthony Martial ile ilgileniyor. Premier Lig ekibiyle olan sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan 28 yaşındaki forvet için Galatasaray'ın temaslara başladığı belirtildi.

İKNA EDİLMESİ GEREKİYOR

Habere göre; sarı kırmızılı takımın, oyuncuyu uygun bir maaş karşılığında renklerine bağlamak istediği ve Martial'i bu konuda ikna etmek zorunda olduğu aktarıldı. Manchester United, geçtiğimiz günlerde Raphael Varane ve Brandon Williams ile birlikte tecrübeli forvetin de takımdan ayrıldığını resmen açıklamıştı.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Bonservis bedeli ödenmeden transfer edilebilecek olan yıldız futbolcunun tek talibi Galatasaray değil. Anthony Martial ile La Liga, Bundesliga ve ABD'den takımlar da ilgileniyor.

MANCHESTER UNITED KARİYERİ

Anthony Martial, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bu sezon MANU'da sadece 13 maçta forma giyebildi. İngiliz devinde toplamda 317 maça çıkan yıldız santrfor, 90 gol ve 47 asistlik performans sergiledi.

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Son Dakika Spor Süper Lig'de fark yaratır! Premier Lig'in golcüsü Galatasaray'a geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu: Varan ile Martialı aynı uçağa bindirip getirin. 13 3 Yanıtla
    İshak Klein: Yorumunu neden beğendim, bilmiyorum!.. :D Saygılar 1 2

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