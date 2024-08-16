Bedensel Engelliler Boccia Türkiye Şampiyonası'nda Ahmet Murat Sarılarlı Türkiye dördüncüsü oldu - Son Dakika
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Bedensel Engelliler Boccia Türkiye Şampiyonası'nda Ahmet Murat Sarılarlı Türkiye dördüncüsü oldu

Bedensel Engelliler Boccia Türkiye Şampiyonası\'nda Ahmet Murat Sarılarlı Türkiye dördüncüsü oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Bedensel Engelliler Boccia Türkiye Şampiyonası'nda Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ahmet Murat Sarılarlı, BC 4 kategorisinde Türkiye dördüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. Sarılarlı ve takım arkadaşları, başarılarını Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku'ya ziyarette ifade etti.

16.08.2024 15:58  Güncelleme: 16:06
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen ve 5 gün süren Bedensel Engelliler Boccia Türkiye Şampiyonası, birbirinden yetenekli sporcuların mücadelelerine sahne oldu. 24 kulüpten 174 sporcunun katıldığı şampiyonada, Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ahmet Murat Sarılarlı, BC 4 kategorisinde Türkiye dördüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonanın ardından başarılı sporcu Ahmet Murat Sarılarlı ve takım arkadaşları, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku'yu makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Sarılarlı, elde ettiği başarıyı Süleymanpaşa Belediyesinin destekleriyle kazandığını ifade ederek, sporcu arkadaşlarıyla birlikte belediyenin sunduğu imkanlar sayesinde daha büyük başarılara imza atacaklarını belirtti.

"Bize düşen tüm olanaklarımızı seferber etmektir"

Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku ise Sarılarlı'yı ve tüm takım arkadaşlarını tebrik ederek, Süleymanpaşa Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcuların yanında olduklarını vurguladı. Utku, "Bu başarı, şehrimizin spor alanındaki potansiyelini ve sporcularımızın azmini bir kez daha gözler önüne serdi. Bize düşen bu başarıların devamı için tüm olanaklarımızı seferber ederek destek vermektir. Tüm sporcularımıza bundan sonraki mücadelelerinde başarılar diliyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bedensel Engelliler Boccia Türkiye Şampiyonası'nda Ahmet Murat Sarılarlı Türkiye dördüncüsü oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bedensel Engelliler Boccia Türkiye Şampiyonası'nda Ahmet Murat Sarılarlı Türkiye dördüncüsü oldu - Son Dakika
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