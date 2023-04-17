Fenerbahçe'yi kahreden haberler! Büyük yeteneklerinden mahrum kalıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'yi kahreden haberler! Büyük yeteneklerinden mahrum kalıyor

17.04.2023 18:03

Bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle bıçak altına yatan Altay Bayındır'dan sonra bir kötü haber de Miha Zajc'tan geldi. Ankaragücü maçında sakatlanan Miha Zajc'ın, Başakşehir maçında forma giyemeyeceği belirtilirken, Sarı-Lacivertli ekibin genç yıldızı Arda Güler'in ise bugünkü idmanda yer almaması dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında geri dönüşle Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de galibiyet sevincini sakatlıklar örseledi. Sarı-Lacivertliler'de kaptan Altay Bayındır, bel fıtığı sebebiyle ameliyat oldu. Altay sezonun geri kalan maçlarında forma giymeyecek.

BİR KÖTÜ HABER DE ZAJC'TAN

Ankaragücü maçında sakatlanan başarılı orta saha Miha Zajc, Başakşehir deplasmanında Fenerbahçe'yi yalnız bırakacak. Çekilecek MR'ın ardından Zajc'taki durum netleşecek.

Fenerbahçe'ye kötü haberler peş peşe geliyor! Kaleden sonra şimdi de orta saha

PERES TAKIMA DÖNDÜ

Aylar önce Lille maçında sakatlanan Luan Peres, takımla birlikte çalışmalara başladı. Brezilyalı savunmacının Başakşehir maçında oynaması beklenmiyor.

ARDA İDMANDA YOK

Fenerbahçe'de Arda Güler bugün yapılan idmanda yer almadı. Genç yetenek, günü dinlenerek geçirecek.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'yi kahreden haberler! Büyük yeteneklerinden mahrum kalıyor - Son Dakika


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