Fenerbahçe'yi kahreden haberler! Büyük yeteneklerinden mahrum kalıyor

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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında geri dönüşle Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de galibiyet sevincini sakatlıklar örseledi. Sarı-Lacivertliler'de kaptan Altay Bayındır, bel fıtığı sebebiyle ameliyat oldu. Altay sezonun geri kalan maçlarında forma giymeyecek.

BİR KÖTÜ HABER DE ZAJC'TAN

Ankaragücü maçında sakatlanan başarılı orta saha Miha Zajc, Başakşehir deplasmanında Fenerbahçe'yi yalnız bırakacak. Çekilecek MR'ın ardından Zajc'taki durum netleşecek.

PERES TAKIMA DÖNDÜ

Aylar önce Lille maçında sakatlanan Luan Peres, takımla birlikte çalışmalara başladı. Brezilyalı savunmacının Başakşehir maçında oynaması beklenmiyor.

ARDA İDMANDA YOK

Fenerbahçe'de Arda Güler bugün yapılan idmanda yer almadı. Genç yetenek, günü dinlenerek geçirecek.