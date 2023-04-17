Fenerbahçe'yi kahreden haberler! Büyük yeteneklerinden mahrum kalıyor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında geri dönüşle Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de galibiyet sevincini sakatlıklar örseledi. Sarı-Lacivertliler'de kaptan Altay Bayındır, bel fıtığı sebebiyle ameliyat oldu. Altay sezonun geri kalan maçlarında forma giymeyecek.
Ankaragücü maçında sakatlanan başarılı orta saha Miha Zajc, Başakşehir deplasmanında Fenerbahçe'yi yalnız bırakacak. Çekilecek MR'ın ardından Zajc'taki durum netleşecek.
Aylar önce Lille maçında sakatlanan Luan Peres, takımla birlikte çalışmalara başladı. Brezilyalı savunmacının Başakşehir maçında oynaması beklenmiyor.
Fenerbahçe'de Arda Güler bugün yapılan idmanda yer almadı. Genç yetenek, günü dinlenerek geçirecek.
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