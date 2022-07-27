Aleksandr Mikhaylov: "Oyuncularımın elinden geleni yapacağını umuyorum" - Son Dakika
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Aleksandr Mikhaylov: "Oyuncularımın elinden geleni yapacağını umuyorum"

27.07.2022 19:44
Aleksandr Mikhaylov: "Oyuncularımın elinden geleni yapacağını umuyorum"

Belarus temsilcisi BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhaylov, Konyaspor ile çıkacakları rövanş maçına hazır olduklarını belirterek, yarın oyuncularının elinden geleni yapacağını umduğunu söyledi.

Belarus temsilcisi BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhaylov, Konyaspor ile çıkacakları rövanş maçına hazır olduklarını belirterek, yarın oyuncularının elinden geleni yapacağını umduğunu söyledi.

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın Konyaspor ile karşılaşacak olan BATE Borisov'da Teknik Direktör Aleksandr Mikhaylov basın toplantısı düzenledi. İlk maçı analiz ettiklerini söyleyen Aleksandr Mikhaylov, "Futbolcularımız da kendi aralarında konudan bahsederek, maçı izleyerek tekrardan analiz yaptıklarını söyledi. Antrenmanlar için 4 günümüz vardı ve maça hazırız" dedi.

"Konyaspor ilk maçta iyi bir performans gösterdi"

Mikhaylov, bir gazetecinin Konyaspor'u küçümsediği hakkında gelen soruya, "Kesinlikle hayır. Karşı takımı ilk başta küçümsemedik. Maça hazırlandık. Sadece yapmak istediklerimizi yapamadık. Konyaspor ilk maçta iyi bir performans gösterdi. 3 gol atarak ikinci maça daha sağlam çıkmayı başardı, hak etti. O yüzden 2. maçtan da oyuncularımın elinden geleni yapacağını umuyorum" cevabını verdi.

"Bu futbol, ne olacağı belli değil"

Konyaspor'un 2. maçta taraftarları önünde oynayacağını hatırlatan Mikhaylov, "Kendi sahalarındalar. İlk maçta da ilk dakikalardan itibaren bize baskı uyguladılar. Kırmızı kart görmelerine rağmen iyi bir performans göstermeye çalıştılar ve yapabildiler. Bunu başardılar. Sonuçta bu futbol, ne olacağı belli değil. Ama büyük ihtimalle Konyaspor baskı uygulayarak başlar" diye konuştu. - KONYA

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Kaynak: İHA

Konyaspor, Belarus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aleksandr Mikhaylov: 'Oyuncularımın elinden geleni yapacağını umuyorum' - Son Dakika

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