Belçika, A Milli Futbol Takımı\'nı 3-0 yendi, Türkiye 0 puanla sonuncu kaldı

UEFA Uluslar Ligi A grubunda Fransa ve İtalya yenilgilerinin arından deplasmanda Belçika ile karşılaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu maçtan da puan alamadı.Türkiye, Kevin de Bruyne ve Romelu Lukaku'nun attığı gollerle, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Belçika, ikinci galibiyetini elde ederek, 6 puanla Fransa'nın ardından grup ikinciliğini yerleşti. Türkiye, 0 puanla grubunda sonuncu sırada.Liege kentindeki Maurice Dufrense Stadyumu'nda oynanan ve çok sayıda Türk taraftarın da izlediği karşılaşma, Belçika medyasında geniş yer buldu.Flamanca kamu yayıncısı VRT, "Kırmızı Şeytanlar Türkiye'yi 3 - 0 yendi" başlıklı haberinde, "De Bruyne'nin muhteşem iki ve Lukaku'nun da enfes bir gol attığını" vurguladı.Belçika kanalına göre, 35 yaşındaki Kevin de Bruyne ve 33 yaşındaki Romelu Lukaku, "yaşlı ama kesinlikle yıpranmış değil." Bu iki yıldızın kaydettiği üç gol sayesinde Kırmızı Şeytanlar, Türkiye'yi zahmetsizce yendi.VRT'ye göre, de Bruyne'nin performansı, Liege'de ıslıklarıyla Belçikalıların seslerini bastıran Türk taraftarlarının bile ağzını açık bıraktı. Flaman kamu yayıncısı, Türk Milli Takımı adına en etkili oyuncunun Arda Güler olduğuna vurgu yaptı.Fransızca kamu yayıncısı RTBF de, maça ilişkin gelişmeleri, "De Bruyne'nin iki müthiş golü ve Lukauğson dokunuşu: Belçika, Türkiye karşısında adeta bir havai fişek gösterisi sergiledi" başlığıyla aktardı.'Belçika zahmetsizce kazandı'RTBF'ye göre, tek taraflı bir skora rağmen sahada her yöne giden bir maç vardı. Türkiye, ölümcül kontra ataklara açık olma riskini göze alarak, hücum ağırlıklı bir futbol sergiledi.RTL kanalı da, "Belçika, Uluslar Ligi'nde Türkiye'yi 3 - 0 yenerek büyük bir keyif yaşattı" başlığını attı. Fransızca yayın yapan kanala göre, Türkiye, maç boyunca elinden geleni yaptı ama gol yollarında beceriksiz oldu.RTL, tribündeki Türk taraftarların Teknik Direktör Vincenzo Montella'yı yuhaladığını belirterek, "Montella muhtemelen görevdeki son anlarını yaşıyor olabilir. Türkiye, İtalya ile oynayacağı ikinci maç öncesi 0 puanla sonuncu" görüşüne yer verdi.Het Nieuwsblad gazetesi, "Kral Kev ve Büyük Rom'dan selamlar: Kırmızı Şeytanlar, istekli Türkiye'yi mağlup etti" başlıklı haberinde, "Eski kurtlar, yine yaptı yapacağını. Kırmızı Şeytanlar, skorun gösterdiğinden çok daha zorlu geçen bir maçta Türkiye'yi 3 - 0 yendi" ifadelerini kullandı.Gazeteye göre, Fenerbahçe'de yeterince süre alamadığı gerekçesiyle bazı kesimlerin şüpheyle yaklaştığı Lukaku, son vuruşuyla, şüphecileri de susturdu. Belçika Milli Takımı'nın en golcü ismi olan Fenerbahçeli yıldız, Cuma akşamı milli formayla 94. golüne imza attı.HLN gazettesi de, sonradan oyuna gireren Lukaku'nun, maçın skorunu belirleyen golü için, "zor bir dönemde atılan ve kesinlikle iyi hissttiren bir gol" tanımlamasını yaptı.Gazete, Lukaku'nun maç sonrası yaptığı, "Fenerbahçe'de yüzde 100 performans sergileyebilirsem durumun farklı olacağından eminim. O zaman milli takım teknik direktörü için seçim daha zor olur. Ben her şeyimi ortaya koyan biriyim. Fenerbahçe'ye yerim için savaşmaya geri dönüyorum. Bugün iyi olduğumu gördükleri için mutluyum" açıklamasına da yer verdi.Gazet van Antwerpen de, deneyimli oyuncuların, Kırmızı Şeytanlar'ı ayakta tuttuğunu vurgulayarak, de Bruyne ve Lukaku'yu kimsenin gözden çıkarmaması gerektiğini vurguladı.Le Soir gazetesine göre de, Belçika, Türkiye karşısında elde ettiği galibiyetle, Fransa maçı öncesi özgüvenini arttırdı. Kırmızı Şeytanlar, Türkiye karşısında üstün bir hücum performansı sergiledi. Haberde, de Bruyne'nin muhteşem gollerinin ardından, Lukaku'nun attığı golün, pasta üzerindeki krema olduğu belirtildi.La Libre gazetesi de Belçika'nın, iki deneyimli golcüsüyle Türkiye karşısında fark yarattığını başlığa taşıdı. Gazeteye göre, Uluslar Ligi'nde 9 puan hedefiyle göreve başlayan Hollandalı Teknik Direktör Mark van Bommel, ilk üç maçında 6 puan toplamayı başardı.Hollanda medyası da eski Hollanda Milli Takımı oyuncusu olan Mark van Bommel yönetimindeki Belçika'nın galibiyetine geniş yer verirken, 3 - 0'lık yenilgi sonrası Türk Milli Takımı Teknik Direktörü Montella üzerindeki baskının daha da arttığına işaret etti.