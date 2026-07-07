Belçika, ABD'yi 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Belçika, ABD'yi 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi

Belçika, ABD\'yi 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi
07.07.2026 10:21
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika, ABD'yi 4-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, turnuvanın ev sahiplerinden ABD'yi 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. ABD'de, FIFA tarafından kırmızı kart cezası ertelenen Balogun da maça 11'de başladı ve 92 dakika sahada kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda ABD ve Belçika, Seattle Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ürdünlü hakem Adham Makhadmeh'in yönettiği maçta Belçika henüz 9. dakikada Charles de Ketelaere ile 1-0 öne geçti. 31. dakikada Malik Tillman'ın golüyle ABD beraberliği yakalarken, 33. dakikada Charles de Ketelaere Belçika'yı 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 57. dakikada ABD kalecisi Matt Freese'in büyük hatası sonucu önünde kalan topu boş kaleye gönderen Hans Vanaken skoru 3-1'e getirdi. 90+3. dakikada da son sözü Romelu Lukaku söyledi. 4-1'lik skorla adını çeyrek finale yazdıran Belçika, İspanya'nın rakibi oldu.

Cezası ertelenen Balogun ilk 11'de başladı

ABD'nin son 32 turunda Bosna Hersek ile karşılaştığı mücadelede direkt kırmızı kart gören Folarin Balogun'un cezası Belçika maçı öncesi FIFA tarafından bir yıl ertelenmişti. Belçika Futbol Federasyonu ve UEFA tarafından kınama açıklamaları yayınlanan bu karara rağmen Balogun, Belçika karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Skor veya asist katkısı veremeyen Balogun, 90+2. dakikada yerini Haji Wright'a bıraktı.

Bütün ev sahipleri elendi

2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan üç ülkeden Kanada, Fas karşısında mağlup olurken, Meksika ise İngiltere'ye kaybetti. ABD'nin de Belçika'ya boyun eğmesiyle birlikte ev sahibi ülkelerin tamamı turnuvaya veda etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Belçika, ABD'yi 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

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