Belçika, Avrupa Şampiyonu oldu

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde Belçika, İspanya'yı 67-65 mağlup ederek şampiyon oldu.
Salon: Barış ve Dostluk
Hakemler: Gatis Salins (Letonya), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Peter Praksch (Macaristan)
İspanya: Pueyo 11, Ortiz 3, Torrens 3, Carrera 10, Fam 9, Buenavida 4, Ayuso 11, Vilaro 3, Ginzo 11, Etxarri
Başantrenör: Miguel Martinez Mendez
Belçika: Vanloo 4, Allemand 19, Delaere 9, Meesseman 16, Linskens 17, Ramette 2, Claessens, Mununga, Mbaka, Joris
Başantrenör: Mike Thibault
1. Periyot: 19-18 (İspanya lehine)
Devre: 37-31 (İspanya lehine)
3. Periyot: 52-49 (İspanya lehine) - İSTANBUL
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