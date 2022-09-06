Başakşehir'in 2020 yılında Monaco'dan renklerine bağladığı Belçikalı futbolcu, iki sezonda tüm kulvarlarda 47 maça çıktı ve 5 gol attı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Westerlo, Nacer Chadli'yi kiralık olarak kadrosuna kattı - Son Dakika

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