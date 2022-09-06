Westerlo, Nacer Chadli'yi kiralık olarak kadrosuna kattı - Son Dakika
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Westerlo, Nacer Chadli'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

06.09.2022 19:32
Westerlo, Nacer Chadli'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

Belçika Birinci Futbol Ligi takımlarından Westerlo, Nacer Chadli'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Belçika Birinci Futbol Ligi takımlarından Westerlo, Nacer Chadli'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir forması giyen 33 yaşındaki kanat oyuncusunun bir yıllığına kiralandığı kaydedildi.

Başakşehir'in 2020 yılında Monaco'dan renklerine bağladığı Belçikalı futbolcu, iki sezonda tüm kulvarlarda 47 maça çıktı ve 5 gol attı.

Ligin ilk 7 haftasında 2 galibiyet, 5 mağlubiyet alan Westerlo, 6 puanla 13. sırada yer alıyor.

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Kaynak: AA

Nacer Chadli, Başakşehir, Belçika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Westerlo, Nacer Chadli'yi kiralık olarak kadrosuna kattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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