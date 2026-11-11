Belçika Futbol Federasyonu Lukaku'nun Türkiye maçında oynayamayacağını açıkladı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Belçika Futbol Federasyonu, kalça sorunu nedeniyle Romelu Lukaku'nun Türkiye maçında forma giyemeyeceğini duyurdu. Açıklamaya göre Lukaku, bu maçta takım kadrosundaki yerini alamayacak.
Belçika Futbol Federasyonu, kalçasından sorun yaşayan Romelu Lukaku'nun Türkiye maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Kaynak: İHA
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