Belçika ile yarın karşılaşacak A Milli Takım, Liege\'deki stadyumda yürüyüş yaptı

UEFA Uluslar A Ligi 1'nci Grup'ta mücadele eden A Milli Takım 3'üncü maçında Belçika'nın Liege şehrindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda yarın TSİ 21.45'te Belçika ile karşı karşıya gelecek. Milli takım karşılaşmanın oynanacağı Maurice Dufrasne Stadyumu'nda yürüyüş yaptı.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 3'üncü maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Belçika'ya konuk olacak. Gruplarda oynadığı ilk 2 maçta Fransa ve İtalya'ya mağlup olan Ay-Yıldızlılar, Belçika'da oynayacakları maç öncesinde Maurice Dufrasne Stadyumu'nda yürüyüş yaptı.