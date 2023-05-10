Adı Fenerbahçe'yle anılıyordu, Belçika ekibi Ryan Kent'i ağına aldı - Son Dakika
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Adı Fenerbahçe'yle anılıyordu, Belçika ekibi Ryan Kent'i ağına aldı

11.05.2023 00:09

Geçtiğimiz günlerde adı Fenerbahçe ile sık sık anılan Ryan Kent'e yeni bir talip çıktı. Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda biten 26 yaşındaki başarılı futbolcuyu Belçika ekibi Club Brugge, yakın takibe aldı.

Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Fenerbahçe'nin de gündeme aldığıİngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'in talipleri giderek artıyor.

BRUGGE, KANCAYI TAKTI

İskoç medyasında yer alan habere göre, 26 yaşındaki Kent ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği hatırlatılırken, Belçika'dan da Club Brugge'nin 26 yaşındaki futbolcu için teklif hazırlığında olduğu aktarıldı.

BEALE, FENERBAHÇE İDDİALARINI YALANLANMIŞTI

Rangers Teknik Direktörü Michael Beale, Kent için çıkan Fenerbahçe haberlerinin doğru olduğuna inanmadığını söylemişti. Beale, "Bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Ryan Kent birkaç yıldır önemli bir oyuncumuz ve bunu kendi aramızda konuştuk" demişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Rangers'ta bu sezon 44 maça çıkan İngiliz futbolcu, söz konusu mücadelelerde 3 gol atarken 10 da asist kaydetti.

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Club Brugge, Fenerbahçe, Rangers, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adı Fenerbahçe'yle anılıyordu, Belçika ekibi Ryan Kent'i ağına aldı - Son Dakika


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