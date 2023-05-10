Adı Fenerbahçe'yle anılıyordu, Belçika ekibi Ryan Kent'i ağına aldı

Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Fenerbahçe'nin de gündeme aldığıİngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'in talipleri giderek artıyor.
İskoç medyasında yer alan habere göre, 26 yaşındaki Kent ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği hatırlatılırken, Belçika'dan da Club Brugge'nin 26 yaşındaki futbolcu için teklif hazırlığında olduğu aktarıldı.
Rangers Teknik Direktörü Michael Beale, Kent için çıkan Fenerbahçe haberlerinin doğru olduğuna inanmadığını söylemişti. Beale, "Bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Ryan Kent birkaç yıldır önemli bir oyuncumuz ve bunu kendi aramızda konuştuk" demişti.
Rangers'ta bu sezon 44 maça çıkan İngiliz futbolcu, söz konusu mücadelelerde 3 gol atarken 10 da asist kaydetti.
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