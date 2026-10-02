Belçika-Türkiye maçı kadrolarında Arda Güler ve De Bruyne yer aldı

Belçika-Türkiye maçı kadrolarında Arda Güler ve De Bruyne yer aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Belçika-Türkiye maçının hakemleri ve takım kadroları açıklandı. Mücadelede Norveçli hakem üçlüsü görev yapacak; Türkiye kadrosunda Arda Güler, Belçika kadrosunda De Bruyne yer alıyor.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Belçika- Türkiye maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Maurice Dufrasne
Hakemler: Rohit Saggi, Anders Olav Dale, Ole Andreas Haukasen (Norveç)
Belçika: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, de Cuyper, Tielemans, Vanaken, Lukebakio, de Bruyne, Godts, de Ketelaere
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz
Kaynak: AA
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