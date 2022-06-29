Belçikalı golcü Lukaku, kiralık olarak Inter'e geri döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Belçikalı golcü Lukaku, kiralık olarak Inter'e geri döndü

29.06.2022 23:14
Belçikalı golcü Lukaku, kiralık olarak Inter'e geri döndü

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu kiralık olarak yeniden kadrosuna kattı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu kiralık olarak yeniden kadrosuna kattı.

Mavi-siyahlı kulübün Çinli başkanı Steven Zhang, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir videoda, "Herkese merhaba, Inter yönetim binasının terasındayım. Bakın burada kiminle beraberiz" diyerek, golcü Lukaku'yu gösterdi.

Lukaku da yeniden Inter forması giyeceği için çok mutlu olduğunu belirterek, Zhang'a San Siro'da çok gol atacağına dair söz verdi. 29 yaşındaki golcü, Inter'de taraftarların kendisine gösterdiği ilgiye ve duyulan güvene teşekkür etti.

Mavi-siyahlı kulüp, gündüz saatlerinde sağlık kontrolünden geçirdiği Lukaku'nun 90 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

Kulüp kanalına konuşan Lukaku, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Burada 1 yıl önce bu takımla sahip olduğum başarı tarihe geçti. Inter, bana burada oynadığım yıllarda çok şey verdi. Şimdi ben de önceki dönemden daha iyisini yapmayı ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

2019-2021 yılları arasında Inter forması giyen Lukaku, 2020-2021 sezonunda mavi-siyahlı takımın ligde 11 yıl sonra kazandığı lig şampiyonluğunda attığı 24 golle büyük rol oynamıştı.

La Gazzetta dello Sport gazetesi de Lukaku'nun geçen sezon forma giydiği Chelsea'de çok mutlu bir sezon geçirmediğini ve kiralık olarak Inter'e geldiğini yazdı.

YORUMLAR
500
Romelu Lukaku, 113 milyon euro ile tekrar İtalya Serie A devi Inter'de Romelu Lukaku, 113 milyon euro ile tekrar İtalya Serie A devi Inter'de
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Belçikalı golcü Lukaku, kiralık olarak Inter'e geri döndü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:32 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
00:27 Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü
00:11 DİSK, asgari ücret taleplerini açıkladı: Ekim ayında da asgari ücrete zam yapılması isteniyor
00:08 Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor
23:45 İmamoğlu'nun esnafla yaşadığı diyalog gündem oldu! Vatandaşı ikna edemeyince sonunda pes etti
23:20 Lille'nin yeni teknik direktörü ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca oldu
22:30 Romelu Lukaku, 113 milyon euro ile tekrar İtalya Serie A devi Inter'de
22:26 Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı
22:03 TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge değişikliği: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
21:44 Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan adam, uyandığında artık Fenerbahçeliydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 03:22:02. #1.12#
SON DAKİKA: Belçikalı golcü Lukaku, kiralık olarak Inter'e geri döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement