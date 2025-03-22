Belediye Derincespor, Bucaspor 1928\'e 3-2 Yenildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Belediye Derincespor, sahasında ağırladığı Bucaspor 1928'e 3-2 mağlup oldu.
Hakemler: Berat Buğra Çelik, Mustafa Güçer, Muhammet MahmutDelimazı
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Haşim Arda Sarman, Yusuf Sarohan (Yusuf Balcı dk. 90+7), İlker Akar, Tugay Güner (Berat Kartal dk. 51), İsa Nalbant (Özgür Özden Dağdelen dk. 77), Denizalp Özdemir (Bedirhan Yıldız dk. 56), Ümitcan Ekşi (Yusuf Efe Yaman dk. 77), Sercan Demirkıran (Eren Türkkal dk. 77), Yiğit Canguru, Anıl Emre Yılmaz
Bucaspor 1928: Bayram Olgun, Doğan Çamlı, Cebrail İrtürk (Doğan Can Otman dk. 90+7), Yasin Öztekin (Yılmaz Özeren dk. 87), Osman Işıklı, Emre Nefiz (Nizamettin Çalışkan dk. 46), Mehmet Erdem Uğurlu, Emre Erdem, Çağrı Ortakaya (Muzaffer Buğra Hotur dk. 46), Mecit Sercan Deniz (Ali Emir Pervanlar dk. 85), Berke Örer (İsmail Haktan Odabaşı dk. 75)
Goller: Ümitcan Ekşi (dk. 22), Anıl Emre Yılmaz (dk. 24 pen.) (Belediye Derincespor), Emre Erdem (dk. 66), Osman Işıklı (dk. 73), Doğan Çamlı (dk. 80) (Bucaspor 1928)
Sarı kartlar: İlker Akar, Berat Kartal (Belediye Derincespor), Emre Nefiz (Bucaspor 1928) - KOCAELİ
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