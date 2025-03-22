Belediye Derincespor, Bucaspor 1928'e 3-2 Yenildi - Son Dakika
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Belediye Derincespor, Bucaspor 1928'e 3-2 Yenildi

Belediye Derincespor, Bucaspor 1928\'e 3-2 Yenildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Belediye Derincespor, sahasında Bucaspor 1928 takımına 3-2 mağlup oldu. Maçta dikkat çeken goller arasında Ümitcan Ekşi ve Anıl Emre Yılmaz'ın golleri yer aldı.

22.03.2025 16:04  Güncelleme: 16:15
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Belediye Derincespor, sahasında ağırladığı Bucaspor 1928'e 3-2 mağlup oldu.

Hakemler: Berat Buğra Çelik, Mustafa Güçer, Muhammet MahmutDelimazı

Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Haşim Arda Sarman, Yusuf Sarohan (Yusuf Balcı dk. 90+7), İlker Akar, Tugay Güner (Berat Kartal dk. 51), İsa Nalbant (Özgür Özden Dağdelen dk. 77), Denizalp Özdemir (Bedirhan Yıldız dk. 56), Ümitcan Ekşi (Yusuf Efe Yaman dk. 77), Sercan Demirkıran (Eren Türkkal dk. 77), Yiğit Canguru, Anıl Emre Yılmaz

Bucaspor 1928: Bayram Olgun, Doğan Çamlı, Cebrail İrtürk (Doğan Can Otman dk. 90+7), Yasin Öztekin (Yılmaz Özeren dk. 87), Osman Işıklı, Emre Nefiz (Nizamettin Çalışkan dk. 46), Mehmet Erdem Uğurlu, Emre Erdem, Çağrı Ortakaya (Muzaffer Buğra Hotur dk. 46), Mecit Sercan Deniz (Ali Emir Pervanlar dk. 85), Berke Örer (İsmail Haktan Odabaşı dk. 75)

Goller: Ümitcan Ekşi (dk. 22), Anıl Emre Yılmaz (dk. 24 pen.) (Belediye Derincespor), Emre Erdem (dk. 66), Osman Işıklı (dk. 73), Doğan Çamlı (dk. 80) (Bucaspor 1928)

Sarı kartlar: İlker Akar, Berat Kartal (Belediye Derincespor), Emre Nefiz (Bucaspor 1928) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Belediye Derincespor, Bucaspor 1928'e 3-2 Yenildi - Son Dakika

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