Belediye Derincespor, Diyarbekirspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
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Belediye Derincespor, Diyarbekirspor'u 1-0 Geçti

Belediye Derincespor, Diyarbekirspor\'u 1-0 Geçti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta maçında Belediye Derincespor, evinde Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü, Mustafa Batuhan Altıntaş tarafından 33. dakikada penaltı ile kaydedildi.

09.03.2025 15:01  Güncelleme: 15:20
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta maçında Belediye Derincespor, evinde karşılaştığı Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Can Cengiz, Burak Sami Şad, Ali Gün

Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Haşim Arda Sarman, Yusuf Sarohan, İlker Akra, Tugay Güner (Özgür Özden Dağdelen dk. 88), Mustafa Batuhan Altıntaş (İsa Nalbant dk. 74), Eren Türkkal, Ümitcan Ekşi (Yusuf Balcı dk. 88), Yiğit Canguru, Anıl Emre Yılmaz (Berat Kartal dk. 74), Onur Taha Takır (Sercan Demirkıran dk. 66)

Diyarbekirspor: Cantuğ Temel, Yasin Elmas (Mutlu Aksu Doğan dk. 88), Ömer Çiçek, Seymen Yağmur, Güray Fırat (Mansur Çalar dk. 88), Ahmet Mumin Papaker (İbrahim Halil Öner dk. 46), Mehmetcan Orhan (Muhammed Eren dk. 84), Ömercan Öndaş (Ümit Bayraktar dk. 33), Kağan Miray Bağış, Görkem Güven, Emrullah Sayar

Goller: Mustafa Batuhan Altıntaş (dk. 33 pen.) (Belediye Derincespor)

Sarı kartlar: Mustafa Batuhan Altıntaş, Berat Kartal, Volkan Mert Korkmaz (Belediye Derincespor), Cantuğ Temel, Güray Fırat (Diyarbekirspor) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Belediye Derincespor, Diyarbekirspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belediye Derincespor, Diyarbekirspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
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