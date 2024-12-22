Belediye Derincespor, Nazillispor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Belediye Derincespor, Nazillispor'u 2-1 Mağlup Etti

Belediye Derincespor, Nazillispor\'u 2-1 Mağlup Etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında Belediye Derincespor, konuk ettiği Nazillispor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta goller Mustafa Batuhan Altıntaş'tan geldi.

22.12.2024 16:07  Güncelleme: 16:12
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında Belediye Derincespor, konuk ettiği Nazillispor'u 2-1 mağlup etti.

Hakemler: Berat Buğra Çelik, Hasan Ata, Nesim Karenfil

Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Yusuf Sarohan, İlker Akar, Yunus Karakaya, Hüseyin Afkan (İlyas Yılmazer dk.80), Denizalp Özdemir (Yusuf Efe Yaman dk. 87), Bedirhan Yıldız (İsa Nalbant dk. 46), Emir Özbayraklı, Mustafa Batuhan Altıntaş, Yusuf Balcı, Berat Kartal

Nazillispor: Mustafa Güngör, Zahit Fındık, Bayram Enes An, Gökmen Aydoğdu (Mücahit Kaya dk. 53), Furkan Balaban, İlkay İşler, Yusuf Mert Yıldırım (Oğuzcan Kesgin dk. 72), Emrullah Ertuş, Taşkın Çalış, Uygar Mert Zeybek, Miraç Furkan Türközü

Goller: Mustafa Batuhan Altıntaş (dk.4 ve 63) (Belediye Derincespor), Uygar Mert Zeybek (dk. 45) (Nazillispor)

Sarı kartlar: Yunus Karakaya, İlker Akar, İsa Nalbant (Belediye Derincespor), Mücahit Kaya, Furkan Balaban, Mustafa Güngör (Nazillispor) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Belediye Derincespor, Nazillispor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika

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