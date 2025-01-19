TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Belediye Derincespor evinde karşılaştığı Vanspor FK'ya 4-1 mağlup oldu.
Hakemler: Mustafa Ünver, Harun Terin, Merdani Mert Çölgeçen
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Haşim Arda Sarman, Yusuf Sarohan, İlker Akar, Tugay Güner (Anıl Emre Yılmaz dk. 46), Mustafa Batuhan Altıntaş, Denizalp Özdemir (Özgür Özden Dağdelen dk. 61), Ümitcan Ekşi (İsa Nalbant dk. 71), Yiğit Cankuru, Onur Taha Takır (Sercan Demirkıran dk. 46), Berat Kartal (Furkan Akın dk. 85)
Vanspor FK : Abdulsamet Dumlu, Ahmet Eren, Harun Kavaklıdere (Samed Ali Kaya dk. 83), Fuat Bavuk (Hasan Bilal dk. 83), Mert Örnek, Eyüp Akcan (Muhammed Ali Doğan dk. 75), Erdem Seçgin, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Yusuf Abdioğlu, Bekir Can Kara (Özkan Yiğiter dk. 61), Burak Kavlak (Medeni Bingöl dk. 61)
Goller: Mustafa Batuhan Altıntaş (dk. 34 pen.) (Belediye Derincespor), Mert Örnek (dk. 13), Yusuf Abdioğlu (dk. 23), Harun Kavaklıdere (dk. 37), Hasan Bilal (dk. 90+3) (Vanspor)
Sarı kartlar: Ümitcan Ekşi (Belediye Derincespor), Ensar Çavuşoğlu (Vanspor) - KOCAELİ
Son Dakika › Spor › Belediye Derincespor, Vanspor'a 4-1 Yenildi - Son Dakika
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