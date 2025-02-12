Belediye Derincespor ve Arnavutköy Belediyesi 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Belediye Derincespor ve Arnavutköy Belediyesi 1-1 Berabere Kaldı

Belediye Derincespor ve Arnavutköy Belediyesi 1-1 Berabere Kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Belediye Derincespor, evinde Arnavutköy Belediyesi ile karşılaştı ve maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Derincespor'un golü penaltıyla geldi.

12.02.2025 16:04  Güncelleme: 16:09
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Belediye Derincespor evinde karşılaştığı Arnavutköy Belediyesi ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Sinan Özcan, Kenan Özcan, Giray Kara

Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Haşim Arda Sarman, İlker Akar, Mustafa Batuhan Altıntaş, Denizalp Özdemir, Ümitcan Ekşi (Eren Türkkal dk. 46), Sercan Demirkıran (Yusuf Balcı dk. 84), Anıl Emre Yılmaz (Yunus Karakaya dk.89), Onur Taha Takır, Bert Kartal, Mustafa Karaman (Yusuf Efe Yaman dk. 46)

Arnavutköy Belediyesi: Oğuz Çalışkan, Abdullah Çelik, Hakan Çinemre, Aykut Emre Yakut (Emre Öztürk dk. 81), Atalay Yıldırım (Mert Çayir dk. 71), Yusuf Onur Arıkan, İsmail Tarım, Alperen Pak (Talha Bulut), Berkan Burak Turan, Ömer Faruk Ermeç, Caner Hüseyin Bağ

Goller: Batuhan Altıntaş (dk. 36 pen.) (Belediye Derincespor), Atalay Yıldırım (dk. 32) (Arnavutköy Belediyesi)

Kırmızı kart: Onur Taha Takır (dk. 51) (Belediye Derincespor)

Sarı kartlar: Berat Kartal (Belediye Derincespor), Hakan Çinemre, Aykut Emre Yakut, Alperen Pak (Arnavutköy Belediyesi) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Belediye Derincespor ve Arnavutköy Belediyesi 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belediye Derincespor ve Arnavutköy Belediyesi 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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