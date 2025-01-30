Belediye Kütahyaspor, Güney Sağır ile Anlaştı - Son Dakika
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Belediye Kütahyaspor, Güney Sağır ile Anlaştı

Belediye Kütahyaspor, Güney Sağır ile Anlaştı

TFF 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor, 2003 doğumlu kanat oyuncusu Güney Sağır ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu, Galatasaray altyapısından başlayarak profesyonel kariyerine başakşehir'de adım attı ve bu sezon Elazığ FK forması ile 7 gol kaydetti.

30.01.2025 11:41  Güncelleme: 11:49
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TFF 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor, 2003 doğumlu kanat oyuncusu Güney Sağır ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan genç oyuncu, ardından Başakşehir'e transfer olarak burada profesyonel kariyerine adım attı. 2023-2024 sezonuna 23 Elazığ FK formasıyla başlayan Güney, çıktığı 17 maçta 7 gol kaydetti.

Belediye Kütahyaspor Kulübü, transferin hem takıma hem de oyuncuya hayırlı olmasını dileyerek, Güney Sağır'a başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Belediye Kütahyaspor, Galatasaray, Başakşehir, Elazığ, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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