Belki de şampiyonluk bu maçla gitti! İç sahada tam 6 yıl sonra kaybettiler
Belki de şampiyonluk bu maçla gitti! İç sahada tam 6 yıl sonra kaybettiler

Belki de şampiyonluk bu maçla gitti! İç sahada tam 6 yıl sonra kaybettiler
29.03.2026 18:58
TFF 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa FK, Isparta 32 Spor'a 5-1'lik skorla kaybederek iç sahada 2025 gün sonra yenildi. İzmir ekibi, en son yenilgisini 15 Mart 2020 tarihinde almıştı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk adaylarından zirve takipçisi Aliağa FK evinde Isparta 32 Spor karşısında şok bir yenilgi aldı.

ISPARTA 32 SPOR GOL OLDU YAĞDI

Isparta 32 Spor, 25 ve 33. dakikada Hasan Kaya'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Hız kesmeyen konuk takım 35. dakikada Ziya Alkurt'un golüyle farkı 3'e çıkardı. Hasan Kaya bu kez 37. dakikada sahne aldı ve attığı golle tabelayı 4-0'a getirdi. Gole doymayan Isparta temsilcisi 39. dakikada Uğur Can'ın ayağından beşinci golü attı ve devreyi 5-0 önde tamamladı. Aliağa FK 47'nci dakikada Mertcan Açıkgöz ile farkı dörde indirse de sahadan 5-1 yenik ayrıldı.

ALİAĞA FK 6 YIL SONRA İÇ SAHADA MAÇ KAYBETTİ

Aliağa FK, lider Bursaspor'un Fethiyespor deplasmanında 1-1 berabere kalmasıyla zirveye yaklaşma şansı elde etti ancak puan alamayan Aliağa FK, lider Bursaspor'un 4 puan gerisine düştü. İç sahada 2025 gün sonra kaybeden Aliağa FK, 64 puanda kalarak ikinci sıradaki yerini korudu. İzmir ekibi, en son yenilgisini 15 Mart 2020 tarihinde almıştı. Isparta 32 Spor ise 54 puana yükselerek Play-Off umutlarını tazeledi.

Son Dakika Spor Belki de şampiyonluk bu maçla gitti! İç sahada tam 6 yıl sonra kaybettiler - Son Dakika

5 yaşındaki Polen yıllarca böyle yaşamış Burnundan ameliyatla çıkardılar 5 yaşındaki Polen yıllarca böyle yaşamış! Burnundan ameliyatla çıkardılar
Can pazarı Alevlerin sardığı binada mahsur kaldılar Can pazarı! Alevlerin sardığı binada mahsur kaldılar
İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
İBB’nin talebi değerlendirildi Mahkemeden Galata Kulesi kararı İBB'nin talebi değerlendirildi! Mahkemeden Galata Kulesi kararı
MHP’de neler oluyor Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti

19:31
Zamanında Fenerbahçe’de oynuyordu Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
19:16
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
19:12
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
18:35
İran hem tarih hem de adres verdi Vurmamak için tek bir şartları var
İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var
17:11
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
16:19
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
SON DAKİKA: Belki de şampiyonluk bu maçla gitti! İç sahada tam 6 yıl sonra kaybettiler - Son Dakika
