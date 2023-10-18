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Sezonu bile kapatabilir! Uruguay maçında sakatlanan Neymar'ın son durumu belli oldu - Son Dakika

Sezonu bile kapatabilir! Uruguay maçında sakatlanan Neymar'ın son durumu belli oldu

Son Güncelleme: 18.10.2023 23:52

Al Hilal, Uruguay maçında sakatlanan Neymar'ın sol diz ön çapraz bağında ve menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıklayarak yıldız futbolcunun ameliyat edileceğini belirtti.

Al Hilal, Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanan Neymar'ın sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Belki de sezonu kapattı! Uruguay maçında sakatlanan Neymar, ameliyat olacak

AMELİYAT OLACAK

Al Hilal, Brezilya'nın Uruguay ile oynadığı maçta sakatlanan Neymar'ın sol diz ön çapraz bağında ve menisküsünde yırtık tespit edildiğini, Neymar'ın ameliyat olacağını açıkladı.

Belki de sezonu kapattı! Uruguay maçında sakatlanan Neymar, ameliyat olacak

4 GOLE ETKİ ETTİ

Bu sezon Al Hilal ile 5 resmi maça çıkan 31 yaşındaki yıldız futbolcu, söz konusu maçlarda 1 gol 3 asistlik performans göstermişti.

Belki de sezonu kapattı! Uruguay maçında sakatlanan Neymar, ameliyat olacak
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Brezilya, Al Hilal, Uruguay, Neymar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sezonu bile kapatabilir! Uruguay maçında sakatlanan Neymar'ın son durumu belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sezonu bile kapatabilir! Uruguay maçında sakatlanan Neymar'ın son durumu belli oldu - Son Dakika
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