Al Hilal, Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanan Neymar'ın sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Al Hilal, Brezilya'nın Uruguay ile oynadığı maçta sakatlanan Neymar'ın sol diz ön çapraz bağında ve menisküsünde yırtık tespit edildiğini, Neymar'ın ameliyat olacağını açıkladı.
Bu sezon Al Hilal ile 5 resmi maça çıkan 31 yaşındaki yıldız futbolcu, söz konusu maçlarda 1 gol 3 asistlik performans göstermişti.
Son Dakika › Spor › Sezonu bile kapatabilir! Uruguay maçında sakatlanan Neymar'ın son durumu belli oldu - Son Dakika