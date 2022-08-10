Türkiye Kadınlar Basketbol liginde mücadele veren Bellona Kayseri basketbol Takımı'nın yeni teknik patronu Emre Özsarı oldu. Daha önce Konya Ereğlispor, Bakırköyspor ve İstanbul Üniversitesi takımlarında görev alan Emre Özsarı, Kayseri'ye gelerek yeni görevine başladı. 43 yaşındaki teknik adam, yeni sezonda Kayseri basketbolunun başarısı için tek dökecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Bellona Kayseri Basketbol Emre Özsarı ile anlaştı - Son Dakika

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