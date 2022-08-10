Bellona Kayseri Basketbol Emre Özsarı ile anlaştı - Son Dakika
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Bellona Kayseri Basketbol Emre Özsarı ile anlaştı

10.08.2022 08:29
Bellona Kayseri Basketbol Emre Özsarı ile anlaştı

Bellona Kayseri Basketbol Takımı'nın yeni coachı Emre Özsarı oldu.

Bellona Kayseri Basketbol Takımı'nın yeni coachı Emre Özsarı oldu. Genç teknik adam, başarı için kolları sıvadı.

Türkiye Kadınlar Basketbol liginde mücadele veren Bellona Kayseri basketbol Takımı'nın yeni teknik patronu Emre Özsarı oldu. Daha önce Konya Ereğlispor, Bakırköyspor ve İstanbul Üniversitesi takımlarında görev alan Emre Özsarı, Kayseri'ye gelerek yeni görevine başladı. 43 yaşındaki teknik adam, yeni sezonda Kayseri basketbolunun başarısı için tek dökecek. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

basketbol, Türkiye, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bellona Kayseri Basketbol Emre Özsarı ile anlaştı - Son Dakika

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