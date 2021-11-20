SALON: Kadir HasHAKEMLER: Mehmet Şahin, Abdullah İlik, Berk KurtulmuşBELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü (5), Meltem, Sevgi (8), Williams (11), Sventroaite (14), Gizem, Helin (5), Slocum (21)UMF YAPI İZMİT BELEDİYESPOR: İdil (8), Gülse (8), Melisa (14), Sıla, Solopova (6), Fields (18), Mircheva (4), Higgins (10)1'İNCİ PERİYOT: 14 - 12DEVRE: 36 - 223'ÜNCÜ PERİYOT: 48 - 44Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 5'inci haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği UMF Yapı İzmit Belediyespor'a 68-64'lük sonuçla mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 21 sayı ile Kayseri Basketbollu sporcu Destiny Slocum oldu.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Bellona Kayseri Basketbol - UMF Yapı İzmit Belediyespor: 64-68 - Son Dakika Spor