Bellona Kayserispor, Sivasspor'a yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bellona Kayserispor, Sivasspor'a yenildi

Bellona Kayserispor'un yardımcı antrenörü Serhat Sütlü, Sivasspor maçında iyi bir oyun sergilediklerini ancak gol yollarında yetersiz kaldıklarını söyledi. Sivasspor'un yardımcı antrenörü Tansu Yaan ise teknik direktörleri Bülent Uygun'un kızının sağlık sorunları nedeniyle uçağa yetişmek için stattan erken ayrıldığını belirtti.

17.08.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'a 2-1 yenilen Bellona Kayserispor'un yardımcı antrenörü Serhat Sütlü, iyi bir oyun sergilediklerini ancak gol yollarında yetersiz kaldıklarını söyledi.

Sütlü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Sivasspor'un duran toplarda etkili bir takım olduğunu ve antrenmanlarda buna çalıştıklarını ifade etti.

Bekledikleri pozisyonlardan gol yediklerini vurgulayan Sütlü, "Geçen seneden beri devam eden yan toplardan gelen gollere engel olamadık. Ama mücadele açısından, oyun açısından üstünlük kurduğumuzu düşünüyoruz. Sadece eksik kaldığımız taraf gol kısmıydı. Bunun üzerine de çalışmalarımızı tamamlayıp önümüzdeki haftalarda seyir zevki yüksek, kazanan bir Kayserispor'la karşınızda olacağız inşallah. Bu akşam olmadı. Ama biz çok net inanıyoruz. Hocamız da oyuncularla konuşmasını yaptı. Önümüzdeki hafta çok daha güzel sonuçlarla karşınızda oluruz diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kızı hala yoğun bakımda"

Sivasspor'un yardımcı antrenörü Tansu Yaan ise teknik direktörleri Bülent Uygun'un kızının sağlık sorunları nedeniyle uçağa yetişmek için stattan erken ayrıldığını söyledi.

Maçın ilk bölümünde rakibin araya attığı toplara engel olamadıklarını belirten Yaan, Bülent Uygun'un oyuncuları uyarmasıyla oyunu daralttıklarını ifade etti.

Bülent Uygun'un Süper Lig'i iyi analiz ettiğini vurgulayan Yaan, şunları kaydetti:

"Şu anda Sivasspor'da başkanından altyapısına kadar inanılmaz bir aile havası var. Bunu sağlayan da Bülent hoca. Çok sağduyulu bir insan. Şu zor durumda bile gelip takımın yanında maça çıktı. Şu anda da uçağa yetişmek için alelacele yola gidiyor. Kızının yanına gidiyor. Kızı hala yoğun bakımda. Futbolcular zaten buna istinaden çok özverili oynadı. Hocaya bunu armağan etmek, hocayı bir an olsun mutlu edebilmek için ellerinden geleni yaptılar. Hepsine teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kayserisporlu futbolculara da oyunu çirkinleştirmedikleri için teşekkür ediyoruz. İleriki maçlarda da başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA

Bülent Uygun, Kayserispor, Sivasspor, Bellona, kayseri, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bellona Kayserispor, Sivasspor'a yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:29 Sahaya nasıl girdiği merak ediliyordu Ali Koç’a saldıran kişiyle ilgili dikkat çeken detay Sahaya nasıl girdiği merak ediliyordu! Ali Koç'a saldıran kişiyle ilgili dikkat çeken detay
23:43 Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
23:34 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a Göztepe deplasmanında saldırı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı
23:10 Yabancı madde isabet etti, yere düştü Ali Koç, İzmir’de saldırıya uğradı Yabancı madde isabet etti, yere düştü! Ali Koç, İzmir'de saldırıya uğradı
19:29 Orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi Orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi
11:56 Wanda Nara dudak dudağa Icardi’yi yıkan video Wanda Nara dudak dudağa! Icardi'yi yıkan video
11:19 Daha önce yapamamıştı Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı Daha önce yapamamıştı! Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı
11:01 İzmir yangını 3’ncü gününde Ağır bilanço havadan görüntülendi İzmir yangını 3'ncü gününde! Ağır bilanço havadan görüntülendi
10:56 Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada
10:46 Nihat Kahveci, Galatasaray’ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar Nihat Kahveci, Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar
10:38 Sadece iki isteği var Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş’ın vasiyeti ortaya çıktı Sadece iki isteği var! Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş'ın vasiyeti ortaya çıktı
10:26 Fransa’daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı Fransa'daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı
10:10 Orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı: 72 yangından 69’u kontrol altında Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 72 yangından 69'u kontrol altında
09:44 Rio Ferdinand’ın Jose Mourinho’ya ettiği sözlere bakın: Avrupa’da bir takım çalıştırmaya uygun değil Rio Ferdinand'ın Jose Mourinho'ya ettiği sözlere bakın: Avrupa'da bir takım çalıştırmaya uygun değil
09:24 36 ilde aynı anda düğmeye basıldı Yüzlerce şüpheli gözaltında 36 ilde aynı anda düğmeye basıldı! Yüzlerce şüpheli gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2024 00:53:20. #1.13#
SON DAKİKA: Bellona Kayserispor, Sivasspor'a yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement