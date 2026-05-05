Belözoğlu: Galatasaray Maçı Zor Geçecek

KASIMPAŞA Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Ben takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağım. Hiçbir maçın kolay geçeceğini düşünmüyorum. Son haftada karşılaşacağımız Galatasaray, şampiyon olsa dahi bize karşı planlı ve kazanma odaklı çıkacaktır" dedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sezonun son haftalarına girilirken takımının durumuna dair değerlendirmelerde bulundu. Okan Üniversitesi'nde düzenlenen Futbol Zirvesi'nden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 45 yaşındaki teknik adam, ligde kalma yarışında kritik bir döneme girdiklerini vurguladı.

Süper Lig'de 32 puanla 13'üncü sırada yer aldıklarını hatırlatan Belözoğlu, kalan iki haftaya diğer rakiplere kıyasla avantajlı girdiklerini belirtti. 45 yaşındaki teknik adam, bu avantajı koruyacak güce sahip olduklarını ifade ederken, sezonun genel olarak hem izleyiciler hem de teknik ekipler açısından farklı zorluklar barındırdığını dile getirdi.

Belözoğlu, "Herkes için gerçekten zor. Bizim konumumuzdaki takımlar için iyi motive olmak ve doğru planlama yapmak gereken süreç. Kendimize göre tecrübelerimiz oluştu. Kasımpaşa dışında hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. Avantajımız var. Oyuncularımızı son 2 haftaya motive edip olabildiğince puanlar almak önemli. Diğer takımlara göre biraz daha avantajımız var. Bunu koruyabilecek gücümüzün olduğunu düşünüyorum. Değişik bir sezon oldu. Ligin sonuna kadar geldik. Hiçbir şey net değil. İzleyiciler adına keyifli ama oyuncular ve teknik adamlar için çetrefilli olabiliyor. İnşallah iyi biteceğine inanıyorum. Zorlu bir göreve talip olduk ve zor bir süreçti. İnşallah iyi tecrübelerle mutlu bir son yaşarız" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR MAÇIN KOLAY GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Ligin 33'üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynayacakları maçın önemine de değinen Emre Belözoğlu, rakiplerinin kazanmak zorunda olduğuna dikkat çekti. Son hafta karşılaşacakları Galatasaray'ın durumuna bakmaksızın sahaya kazanma hedefiyle çıkacağını belirten Belözoğlu, "İyi bir takımımız var. Gençlerbirliği'nden 4 puan öndeyiz. Onların mutlaka galip gelmesi gerekiyor. İki takım içinde zor olacak. Ben takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağım. Hiçbir maçın kolay geçeceğini düşünmüyorum. Son haftada karşılaşacağımız Galatasaray, şampiyon olsa dahi bize karşı planlı ve kazanma odaklı çıkacaktır. Her şeyden önemlisi bizim için önümüzdeki maç. Öbür türlü senaryoda da ne yapmamız gerekiyorsa her şeyi yapmaya çalışacağız" sözlerini sarf etti.

'ÇOK YETENEKLİ VE İYİ BİR MİLLİ TAKIMIMIZ VAR'

A Milli Futbol Takımı hakkında da görüşlerini paylaşan Belözoğlu, kadronun kalitesine ve teknik heyetin uyumuna dikkat çekti. Milli oyunculara destek olunması gerektiğini vurgulayan Emre Belözoğlu, "Çok yetenekli ve iyi bir milli takımımız var. İyi bir teknik direktörümüz var. Dokusu tutmuş teknik adam ve oyuncu ilişkisi milli takımlarda önemlidir. Biz de bu dönemleri yaşadık. Onlara sahip çıkmamız ve destek olmamız gerekiyor. Bazen ortamlar kaygan olabiliyor. Bir anda yükselip hiç hak etmedikleri şekilde düşürebiliyoruz. Bunu ben de yaşadım. Onları hak etmedikleri şekilde yerebiliyoruz. Türk bayrağının altında bizi temsil edecek oyuncular olarak görmek lazım. İnşallah ülkemize yakışır ve güzel bir Dünya Kupası olur. Yazın insanlarımızı mutlu edecek bir milli takım izleriz" dedi.

'GÖNÜL İSTER Kİ ŞAMPİYONLUK ADINA STRESLERİ YAŞAYALIM'

Teknik direktörlük kariyerinde son yıllarda kümede kalma mücadeleleri yaşadığını hatırlatan Belözoğlu, "Geçen sene Antalya ile yaşadım. Ondan önce MKE Ankaragücü ile acı bir tecrübemiz oldu. Tecrübelerimiz var. Gönül ister ki şampiyonluk adına stresleri yaşayalım. Bu daha zor. Sorumluluğu yüksek. Her şey elinizde değil. Futbolcuyken bazen sahanın içinde anahtar sizde oluyor ve kilidi açabiliyorsunuz. Oyuncu olmak çok daha kolay. Teknik adam olmak daha zor. Bunun bilincindeyim. Elimizden geldiğince çok çalışıyorum. İnşallah bir gün onları da yaşayacağımızı ümit ediyorum. Fenerbahçe'yle başladığımda da son hafta şampiyonluk ümidi ile girmiştim ama nasip olmamıştı" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZDE NE YAZIK Kİ KENDİ EVLATLARIMIZA ÇOK ACIMASIZ OLUYORUZ'

Son olarak Süper Lig'de yerli ve yabancı teknik direktörlerin etkisine dair değerlendirmelerde bulunan Emre Belözoğlu, "Ülkenin dinamiklerini, düzenini ve sistemini bilmek önemli ve değerli. Türk teknik adamlar da becerikli ve bu işi yapmaya haizler. Ülkemizde ne yazık ki kendi evlatlarımıza çok acımasız oluyoruz. Yurt dışından gelen değerli teknik adamların da başarılı örnekleri var. Çok daha iyi oyuncuları olan ve belirli mevkilerde daha güçlü takımlar çok daha önlerde olabiliyor. Teknik adam burada bir parça. Her şeymiş gibi lanse edilmesini doğru bulmuyorum. Bence bir teknik adamın takıma etkisi en fazla yüzde 25'leri buluyor. Oyuncu kalitesi ligde konumları belirliyor" diye konuştu.