Belözoğlu, Kasımpaşa'nın Eyüpspor'u 1-0 yendiği zorlu deplasmana dikkat çekti - Son Dakika
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Belözoğlu, Kasımpaşa'nın Eyüpspor'u 1-0 yendiği zorlu deplasmana dikkat çekti

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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maç sonrası konuşan teknik direktör Emre Belözoğlu, zorlu deplasmanı vurgulayıp oyuncuların gelişiminden memnuniyet duyduğunu, önce kupa ardından Beşiktaş maçına odaklanacaklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, zor bir deplasmandan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Belözoğlu, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Galibiyetten dolayı duyduğu mutluluğu paylaşan 46 yaşındaki teknik adam, "Geldiğimiz nokta sevindirici. Bugün kazanmak değerli ve önemliydi. Bunun bizim oyuncu grubumuza yansımalarının, soyunma odasının çok iyi olduğunu görüyorum. Oyuncular gelişiyor, kulübün vizyonu net. Onları geliştirmek ve bu anlamda onların yanında olmak, bizim de teknik ekiple beraber çalıştığımızı söylemem lazım. Şu an gelinen noktada bir başarı varsa bunun en büyük aktörleri futbolcular, onlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Zor bir deplasmanda oynadıklarını vurgulayan Emre Belözoğlu, "Ligde bu maçları kazanmak gerçekten kolay değil. Tecrübeli teknik adamlar beni anlayacaktır. Rakip takımın da bireysel gücü var, antrenmanları belli ki çalışmış. Rakip teknik direktör de benim pro-lisanstan arkadaşım. Herkesin kendince bir planı var. Bugün bizim için kolay olmadı. İnanın burası her takım için kolay olmayacaktır. Kazandığımız için mutluyum, yolumuza devam edeceğiz. Önce kupa, sonra Beşiktaş maçıyla beraber çok çalışmaya ve inandığımız yolda devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigEmre BelözoğluKasımpaşaBeşiktaşEyüpsporSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Belözoğlu, Kasımpaşa'nın Eyüpspor'u 1-0 yendiği zorlu deplasmana dikkat çekti - Son Dakika
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