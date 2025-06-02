Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, başka kulüple anlaştığı iddiasını yalanladı.
Belözoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Basında ve sosyal medyada çıkan bir kulüple anlaştığım iddialarının gerçeklik payı yoktur, yalandır. Yarın başkanımızla yapacağımız toplantı ve Antalyaspor'un geleceği haricinde hiçbir gündemim bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Belözoğlu'nun Anlaşma İddiası Yalanlandı - Son Dakika
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