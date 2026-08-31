Belözoğlu: Yabancı Kuralı Bizi Zorluyor - Son Dakika
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Belözoğlu: Yabancı Kuralı Bizi Zorluyor

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Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belözoğlu, yabancı oyuncu kuralını eleştirip Diabate ile yollarını ayıracağını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, ligdeki yabancı kuralını eleştirirken, Başakşehir karşısında golü atan Diabate'yle yollarını ayırmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, federasyonun yabancı kuralını eleştirdi.

Sözlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başlayan Belözoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kadroda yer alan 2 yabancı oyuncuyla istemedikleri halde vedalaşmak zorunda kalacaklarını vurgulayan Emre Belözoğlu, şöyle konuştu:

"Ne kulüp ne de oyuncular bu durumun böyle olmasını istiyor ama bu kural bizi çok zorluyor. Bu kuralı biraz gevşetmek lazım. Bugün Galatasaray'da İlkay Gündoğan Türk statüsünde oynuyor, ben Kerem Demirbay'ı yabancı statüsünde oynatıyorum. Mecburi hamleler yapmak zorunda kalıyoruz. Bugün oyuna giren ve takıma çok katkı veren Diabate gibi bir oyuncudan vazgeçmek zorunda kalacağız. Kulüp genç oyunculara yatırım yaptı, onlardan vazgeçemiyoruz. Bugün Türk pasaportuna sahip bir oyuncu Kosova Milli Takımı'nı, Bosna Hersek Milli Takımı'nı seçemez mi? Onu seçtiği zaman nasıl yabancı statüsünde oynayacak? Bu kulüpleri yönetenler, federasyonu yönetenler nasıl birliğe varamıyorlar? Biz yıllarca bu insanlara hamilik yapmadık mı? Bu ülkeleri seçtiklerinde Türk statüsünde oynayamayacaklar mı? Shomurodov gibi bir oyuncu neden Türk statüsünde oynayamıyor? Bu kararı alanlar Türk oyuncuları korurken, onları bu kadar tembelleştiren bir süreci inşa ettiklerinin farkında değil mi? Ben Kerem'i yabancı statüsünde oynatıyorum, Galatasaray İlkay'ı Türk statüsünde oynatıyor. 2015 öncesi, sonrası diye tarih konulmuş. İkisinin de babası Türk, annesi Türk. Çok doğru bulmuyorum."

Karşılaşmayı değerlendiren Belözoğlu, özgüvenli oyunlarını sürdürdüklerinin altını çizdi.

Kulübün genç, hedefi olan ve vizyon sahibi oyuncularla yola devam etme kararı aldığını dile getiren Belözoğlu, "Benim için de çok güzel bir deneyim oluyor. Daha genç, daha temiz ruhlar, daha temiz auralarla çalışıyorum. Keşke teknik direktörlük kariyerimin başını genç oyuncularla inşa edebilseydim. Gösterdiklerimizi çok iyi uyguluyorlar. Bugün ilk yarı tamamen istemediğimiz, mecbur kaldığımız bir formasyonla sahadaydık. İkinci yarıdaki enerjimiz ise takdiri hak etti. 3 maçta çok zorlu rakiplerle oynadık. Bugünkü performansları için oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Emre Belözoğlu, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Belözoğlu: Yabancı Kuralı Bizi Zorluyor - Son Dakika

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