Benfica Fenerbahçe Maçı İçin İstanbul'da

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Benfica, son antrenmanını müsabakanın oynanacağı Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Portekiz ekibi Benfica, yarın saat 22.00'de Fenerbahçe ile karşılaşacak. Müsabaka için bugün İstanbul'a gelen kırmızı-beyazlılar, son antrenmanını Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yaptı. Sahaya çıkan futbolcular ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra ise pas çalışması yapıldı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde duruldu.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da idmanın tamamında yer aldı. - İSTANBUL