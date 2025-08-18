Benfica, Fenerbahçe'ye Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Benfica, Fenerbahçe'ye Geliyor

Benfica, Fenerbahçe\'ye Geliyor
18.08.2025 22:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benfica, Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını tesislerinde yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Benfica, tesislerindeki son antrenmanını gerçekleştirdi.

Portekiz ekibi Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar, İstanbul yolculuğu öncesi hazırlıklarını Teknik Direktör Bruno Lage yönetiminde yaptı.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun da formasını giydiği Benfica, yarın İstanbul'a gelecek ve son antrenmanı saat 19.00'da mücadelenin oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, istanbul, Portekiz, Benfica, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Benfica, Fenerbahçe'ye Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş’ta trafik kazası Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı Kahramanmaraş'ta trafik kazası! Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı
Çadır kampında feci son Karı-koca ölü bulundu Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı
Neler çıkardı neler 2 gün önce imza attı Dolmabahçe’de duvar ördü Neler çıkardı neler! 2 gün önce imza attı Dolmabahçe'de duvar ördü
Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda
Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı
12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın son görüntüleri ortaya çıktı 12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Survivor Almeda Baylan ölümden döndü Survivor Almeda Baylan ölümden döndü
Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti

22:10
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
21:14
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 22:34:30. #7.13#
SON DAKİKA: Benfica, Fenerbahçe'ye Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.