UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Benfica, tesislerindeki son antrenmanını gerçekleştirdi.
Portekiz ekibi Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar, İstanbul yolculuğu öncesi hazırlıklarını Teknik Direktör Bruno Lage yönetiminde yaptı.
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun da formasını giydiği Benfica, yarın İstanbul'a gelecek ve son antrenmanı saat 19.00'da mücadelenin oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Benfica, Fenerbahçe'ye Geliyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?