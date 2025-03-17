Benfica, Orkun ve Kerem'in gol attığı maçta Rio Ave'yi 3-2 yendi - Son Dakika
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Benfica, Orkun ve Kerem'in gol attığı maçta Rio Ave'yi 3-2 yendi

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Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin 26. haftasında Demir Ege Tıknaz'ın formasını giydiği Rio Ave'ye konuk oldu. Şampiyonluğa oynayan Portekiz ekibi, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun da gol attığı maçı 3-2 kazanmasını bildi. Ev sahibinde maça ilk 11'de başlayan Demir Ege ise 73 dakika sahada kaldı.

17.03.2025 08:58  Güncelleme: 09:07
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Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin 26. haftasında Demir Ege Tıknaz'ın formasını giydiği Rio Ave'ye konuk oldu. Milli futbolcularımızın sahne aldığı karşılaşmayı kazanan taraf 3-2'lik skorla konuk takım oldu. Kerem ve Orkun, 1'er golle takımlarının galibiyetinde başrol oynadı.

ORKUN, PERDEYİ HARİKA GOLLE AÇTI

Benfica'ya galibiyeti getiren gollerin ilkini 30. dakikada Orkun Kökçü attı. Orkun, ceza sahası dışından attığı golle takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Konuk takım 53. dakikada penaltıdan Pavlidis'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. Rio Ave 64. dakikada Brandon Aguilera ile farkı 1'e indirirken mücadeleye ilk 11'de başlayan Orkun Kökçü, 74.dakikada yerini Renato Sanchez'e bıraktı. Bu değişiklikten yalnızca 1 dakika sonra 75. dakikada Clayton ile golü bulan ev sahibi, skora dengeyi getirdi.

Benfica, Orkun ve Kerem'in gol attığı maçta Rio Ave'yi 3-2 yendi

KEREM, OYUNA GİRDİKTEN 6 DAKİKA SONRA GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Kerem Aktürkoğlu ise 74. dakikada Zeki Amdouni'nin yerine oyuna dahil oldu ve 80 dakikada attığı golle Benfica'ya galibiyeti getirdi.

Benfica, Orkun ve Kerem'in gol attığı maçta Rio Ave'yi 3-2 yendi

DEMİR EGE İLK 11'DE BAŞLADI

Öte yandan Rio Ave'de forma giyen diğer bir milli futbolcumuz Demir Ege Tıknaz da maça ilk 11'de başladı ve 73 dakikada sahada kaldı.

ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR

Bu sonucun ardından Benfica, bir maçı eksik olmasına rağmen puanını 59'a yükseltti ve lider Sporting'in 3 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu. Rio Ave, 29 puanda kaldı.Portekiz Premier Lig'in gelecek haftasında Benfica, Gil Vicente deplasmanına gidecek. Rio Ave, Casa Pia'ya konuk olacak.

Benfica, Orkun ve Kerem\'in gol attığı maçta Rio Ave\'yi 3-2 yendi

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Son Dakika Spor Benfica, Orkun ve Kerem'in gol attığı maçta Rio Ave'yi 3-2 yendi - Son Dakika

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Benfica, Orkun ve Kerem’in gol attığı maçta Rio Ave’yi 3-2 yendi Benfica, Orkun ve Kerem'in gol attığı maçta Rio Ave'yi 3-2 yendi
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SON DAKİKA: Benfica, Orkun ve Kerem'in gol attığı maçta Rio Ave'yi 3-2 yendi - Son Dakika
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