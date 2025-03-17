Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin 26. haftasında Demir Ege Tıknaz'ın formasını giydiği Rio Ave'ye konuk oldu. Milli futbolcularımızın sahne aldığı karşılaşmayı kazanan taraf 3-2'lik skorla konuk takım oldu. Kerem ve Orkun, 1'er golle takımlarının galibiyetinde başrol oynadı.
Benfica'ya galibiyeti getiren gollerin ilkini 30. dakikada Orkun Kökçü attı. Orkun, ceza sahası dışından attığı golle takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Konuk takım 53. dakikada penaltıdan Pavlidis'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. Rio Ave 64. dakikada Brandon Aguilera ile farkı 1'e indirirken mücadeleye ilk 11'de başlayan Orkun Kökçü, 74.dakikada yerini Renato Sanchez'e bıraktı. Bu değişiklikten yalnızca 1 dakika sonra 75. dakikada Clayton ile golü bulan ev sahibi, skora dengeyi getirdi.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Kerem Aktürkoğlu ise 74. dakikada Zeki Amdouni'nin yerine oyuna dahil oldu ve 80 dakikada attığı golle Benfica'ya galibiyeti getirdi.
Öte yandan Rio Ave'de forma giyen diğer bir milli futbolcumuz Demir Ege Tıknaz da maça ilk 11'de başladı ve 73 dakikada sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Benfica, bir maçı eksik olmasına rağmen puanını 59'a yükseltti ve lider Sporting'in 3 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu. Rio Ave, 29 puanda kaldı.Portekiz Premier Lig'in gelecek haftasında Benfica, Gil Vicente deplasmanına gidecek. Rio Ave, Casa Pia'ya konuk olacak.
Son Dakika › Spor › Benfica, Orkun ve Kerem'in gol attığı maçta Rio Ave'yi 3-2 yendi - Son Dakika
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