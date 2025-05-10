Benfica ve Sporting 1-1 Berabere Kaldı

PORTEKİZ Premier Ligi'nin 33'üncü haftasında Benfica Kerem Aktürkoğlu 'nun gol attığı maçta sahasında Sporting ile 1-1 berabere kaldı.

Portekiz Premier Ligi'nin 33'üncü haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Benfica sahasında Sporting'i konuk etti. İki takım, son 2 haftaya 78'er puanla ilk 2 sırada girdi. Estadio Luz'da oynanan maça Benfica forması giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de başladı.

4'üncü dakikada konuk ekip Sporting, Trincao ile öne geçti. Benfica, bu gole 63'üncü dakikada ise milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu golüyle karşılık verdi Benfica şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Takımın tek golünü atan Kerem, 84'üncü dakikada yerini Dahl'a bırakırken, Orkun Kökçü 90 dakika forma giydi. Bu sonuçla iki takım da puanını 79'a yükseltirken, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibini mağlup eden Sporting, son haftaya avantajlı girdi. Portekiz Ligi'nin şampiyonun belli olacağı son haftada Benfica deplasmanda Braga'ya konuk olacak. Sporting ise evinde Guimaraes'i konuk edecek. Öte yandan sezona Galatasaray'da başlayan ardından transferin son günü Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı 46 maçta 15 gol 10 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu Orkun Kökçü ise Benfica formasıyla 48 maçta 11 gol atıp, 8 asist yaptı.