Bengisu Avcı Kuzey Kanalı'nda Zorlu Geçişe Hazırlanıyor - Son Dakika
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Bengisu Avcı Kuzey Kanalı'nda Zorlu Geçişe Hazırlanıyor

Bengisu Avcı Kuzey Kanalı\'nda Zorlu Geçişe Hazırlanıyor
18.07.2025 11:40
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Ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Ocean's 7 serisindeki Kuzey Kanalı geçişi için İskoçya'da.

ULTRAMARATON yüzücüsü Bengisu Avcı, Ocean's 7 serisinin en zorlu parkurlarından bir olan Kuzey Kanalı geçiş denemesi için İskoçya'ya gitti. İzmirli yüzücü, İskoçya-İrlanda arasındaki 35 kilometrelik parkurda, 12-13 derecelik suda saatlerce kulaç atacak. Ocean's 7'de bugüne kadar beş parkuru başarıyla geride bırakan Bengisu Avcı, okyanus ve atmosfer şartları izin verdiği taktirde, 18-23 Temmuz tarihleri arasında yaklaşık 35 kilometrelik yüzme maratonuna başlayacak. Güçlü akıntılar ve sert rüzgarlar nedeniyle geçiş, İskoçya-İrlanda arasında veya tam tersi yönde olacak ve yaklaşık 10-12 saat arası sürecek.

GÜÇLÜ AKINTILAR VE SERT RÜZGARLAR

Bengisu Avcı, Donaghadee-Portpatrick arasındaki yüzüşünün önemli bölümünü gece yapacak. Kuzey Kanalı, İskoçya-İrlanda arasında okyanusun darboğaz yaptığı bir bölge olması nedeniyle güçlü akıntı ve gelgitlere sahne oluyor. Akıntı hızı saatte 3-4 kilometreyi bulurken, yönü de neredeyse 6 saatte bir değişiyor. Kuzey Kanalı, kuzeydoğu-güneybatı uzantılı sert rüzgarların güçlü etkilerinin hissedildiği bir kanal ve bu rüzgarlar bazen içinde buz kürecikleri de barındırabiliyor.

GELECEK BİZİM ELİMİZDE

Bengisu Avcı, Minke balinaları ve Aslan Yelesi denizanası gibi canlıların geçiş alanı olarak bilinen 12-13 derecelik suya sahip Kuzey Kanalı'nda 'Gelecek Bizim Elimizde' diyerek iklim değişikliğine dikkat çekecek. 2017'de 22 yaşında genç bir kadın olarak başladığı Ocean's 7 serisinde her geçişi farklı sosyal sorumluluk projelerine adadığını vurgulayan Bengisu Avcı, "Daha önce Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin akülü araba kampanyası ve Koruncuk Vakfı için yüzdüm. Geçen yıl, Birleşmiş Milletler'in 17 Küresel Amaç felsefesi içinde yer alan 'Sudaki Yaşam' için kulaç attım. Şimdi de iklim değişikliğine dikkat çekerken, 'Gelecek Bizim Elimizde' diyeceğiz" şeklinde konuştu.

DAĞCILIKTAKİ K7'NİN EŞDEĞERİ

Bengisu Avcı Ocean's 7 serisinde bugüne kadar Manş Denizi, Catalina, Cebelitarık Cook Boğazı ve Molokai Kanalı'nı başarıyla geçti. Dünyanın en önemli meydan okumalarından biri olarak gösterilen ve dağcılıktaki K7'nin eşdeğeri sayılan Ocean's 7'deki diğer iki parkur ise Kuzey Kanalı ve Japonya Tsugaru. Bengisu Avcı, Kuzey Kanalı'ndan sonra Tsugaru hazırlıklarına başlayacak ve bunu da başarırsa Türkiye'de bu zorlu seriyi bitiren ilk sporcu ünvanını elde edecek.

BENGİSU'NUN İLKLERİ VE ENLERİ

İzmirli ultramaraton yüzücüsü, bugüne kadar geçtiği her kanalda ayrı bir başarı elde etti. Molokai ve Cook'u geçen ilk Türk, Catalina'yı tamamlayan ilk Türk kadın, Manş'ı en hızlı geçen Türk kadın ve Cebelitarık'ı en hızlı geçen Türk ünvanlarının sahibi olan Bengisu Avcı, Kuzey Kanalı ile birlikte yine bir ilki başaracak. Her şey yolunda giderse Bengisu Avcı, Kuzey Kanalı geçişi sonunda Ocean's 7'de altı kanal geçen ilk ve tek Türk olma mutluluğunu yaşayacak.

Kaynak: DHA

Bengisu Avcı, Son Dakika

Son Dakika Spor Bengisu Avcı Kuzey Kanalı'nda Zorlu Geçişe Hazırlanıyor - Son Dakika

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