Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni Tamamladı - Son Dakika
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Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni Tamamladı

Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi\'ni Tamamladı
04.08.2025 17:58
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Milli yüzücü Bengisu Avcı, Tsugaru Kanalı'nı geçerek Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk oldu.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun son etabı Tsugaru Kanalı'nı başarıyla geçti.

Bengisu Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, ultra maraton yüzücüsü Avcı, Honshu ile Hokkaido arasındaki Tsugaru Kanalı'nı geçmek ve Oceans Seven'i tamamlayan ilk Türk olmak için 3 Ağustos Pazar günü saat 22.30'da Japonya'nın Kodomari bölgesinden okyanusa girdi.

Milli yüzücü Avcı, 8 saat 30 dakika sonra kanalın ortasına vardı. Burada Avcı, Tsugaru'nun güçlü akıntılarının sürükleme etkisini yenmek için dalgalar ve rüzgar ile yeni bir mücadeleye başladı. Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, saat 10.00'a kadar güçlü akıntıyla boğuştuktan sonra Hokkaido'ya yönelip kulaç atmaya başladı.

Bitime sadece 3 kilometre kala güçlü akıntıya kapılan Avcı, bir anda kıyıdan 14 kilometre uzaklaştı. Sporcuya, kısa sürede yeniden rotaya dönmediği taktirde "Cut-Off" adı verilen süre sınırı nedeniyle tekneye alınacağı iletildi.

İnsanüstü bir çaba sarf eden Avcı, varışa kalan 14 kilometrenin ilk bölümünü müthiş bir hızla yüzmeye başladı. Avcı ile beraber suya giren ancak geride kalan diğer iki yüzücü ise kaptanlar tarafından teknelerine geri alındı.

Milli yüzücünün psikoloğu Dr. Seren Akıcı ile fizyoterapist Aslı Vural, bu dakikalarda temposunu ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla Avcı'ya sürekli destek oldu.

Müsabakanın son 30 dakikasında karaya yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan, bitime 15 dakika kala ise mesafeyi 1,2 kilometreye indiren Avcı, yaklaşık 15 saatlik maratonun sonunda Hokkaido'ya adım attı.

Avcı, Türk bayrağını ellerinin arasında kaldırarak Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk olarak adını tarihe yazdırdı.

Bengisu Avcı, "Gelecek neden bir risk olsun ki?" mottosuyla yüzerek, bu tarihi yolculuğunu sadece sportif bir hedef olarak değil, aynı zamanda iklim değişikliğine dikkat çekmek için de gerçekleştirdi.

6 parkuru tamamladı

Manş Denizi'ni 2018'de 11 saat 29 dakikalık rekor dereceyle tamamlayan Avcı, 2022'de Catalina Kanalı'nı 11 saat 59 dakikada geçti.

Cebelitarık Boğazı'nı 2023'te 3 saat 24 dakikada yüzen milli sporcu, 2024'te Cook Boğazı'nı 10 saat 14 dakikada, aynı yıl Molokai Kanalı'nı da 12 saat 10 dakikada yüzmeyi başardı.

Avcı, son olarak ise 19 Temmuz'da Kuzey Kanalı'nı 10 saat 48 saniyede geçti.

Rekorlar kırdı

Avcı, geride kalan süreçte ise birçok unvanın da sahibi olurken, Molokai ve Cook Boğazı'nı geçen ilk Türk, Molokai'yi geçen en hızlı Avrupalı kadın, Catalina Kanalı'nı geçen ilk Türk kadın, Cebelitarık'ı en hızlı geçen Türk, Kuzey Kanalı ve Manş'ı en hızlı geçen Türk kadın olma başarılarını gösterdi.

Milli sporcunun, aynı zamanda sıfır derecelik suda yapılan Buz Dünya Şampiyonası'nda dünya rekorları ve şampiyonlukları da bulunuyor.

Kaynak: AA

Bengisu Avcı, Dünya, Çevre, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni Tamamladı - Son Dakika

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