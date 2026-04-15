Bengisu ve Nazlıcan\'dan Tarihi Başarı

Çift kadınlar kategorisinde katıldıkları Avrupa Badminton Şampiyonası'nda gümüş madalya alan Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, Türkiye'nin organizasyon tarihindeki en iyi derecesine imza atmanın gururunu yaşıyor.

İspanya'nın Huelva kentinde düzenlenen 32'nci Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Türkiye adına "en"ler yaşandı. Çift kadınlar yarı finalinde Danimarka'dan Kathrine Vang ile Mette Werge'yi 2-0 (21-17, 21-10) yenen Bengisu-Nazlıcan ikilisi, Avrupa şampiyonasında finale yükselen ilk Türk badmintoncular oldu.

Bengisu ile Nazlıcan, son şampiyon Bulgar Gabriela Stoeva-Stefani Steova çiftiyle oynadıkları final maçını 2-0 (21-11, 21-17) kaybetse de Türkiye'ye gümüş madalyayla döndü.

Ay-yıldızlı sporculardan Neslihan Arın ise 2021, 2022 ve 2024'ten sonra tek kadınlarda 4'üncü Avrupa 3'üncülüğünü elde etti.

Bengisu ve Nazlıcan, Türk badminton tarihinin büyüklerdeki en başarılı Avrupa şampiyonasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bengisu: "Finale mental hazırlığımız sayesinde çıktık"

Final yolunda avantajlı bir fikstüre sahip olduklarını söyleyen Bengisu, "Fikstür açıklandığında derece yapacağımıza inanıyorduk. İlk maçta biraz bocaladım ama sonrasındaki maçlarda çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk 8 maçında gerçekten çok heyecanlıydık, dereceye girme maçında. Bu ayrı bir stres oluşturdu ama onu da aştık. İlk dört ve final maçlarımız daha rahat geçti. Finalde kazanamadık ama bu bizim için ayrı bir tecrübe oldu. Gerçekten çok mutluyuz çünkü bir ilki daha başardık. Bunun ileride de inşallah şampiyonluğa gideceğine inanıyorum." diye konuştu.

25 yaşındaki milli sporcu, performanslarının arkasında zihinsel olarak hazır hissetmelerinin bulunduğunu vurgulayarak "Bu turnuvaya diğer turnuvalardan daha çok inanarak gittiğimize inanıyorum. Çünkü bir yıl boyunca yeni bir antrenör, yeni hocalarımızla programlı bir şekilde devam ettik. Sonucunda da azim, sabır, disiplin olsun... Bunların devamında geldiğine inanıyorum. Eğer mental anlamda iyi olmasaydık ilk maçtaki gibi oynardık. Mentalimiz iyi olduğu için bence finale kadar devam ettik." diye konuştu.

Sezonun kalan bölümü ve kariyerlerinin devamına dair hedefleri sorulan Bengisu, "Önümüzdeki hafta gideceğimiz Uber Kupası (Dünya Kadınlar Takım Badminton Şampiyonası) var. Bu da Türk tarihinde bir ilk. Bizim açımızdan önem arz ediyor, ona hazırlanacağız bu hafta. Ondan sonra da Dünya şampiyonamız var ağustos ayında, ona odaklanacağız. Onun dışında da normal turnuvalarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bengisu, Los Angeles 2028 Olimpiyatları için de "Gerçekten çok istiyoruz çünkü Türk tarihinde yine bir ilk olacak çiftlerden katılırsak. Şu anda gitme durumumuz var, bu puanı koruyarak devam etmeyi düşünüyoruz." yorumunu yaptı.

Nazlıcan: "SMART hedefler koyuyor, SWOT analizleri yapıyoruz"

Şampiyonanın ilk gününden itibaren madalyaya odaklandıklarını belirten Nazlıcan, "Bir hafta boyunca madalya kürsüsüne çıktığım anı hayal ederek uyudum. İnanılmaz gurur verici bir madalya oldu bizim için. Evet, bir madalya hedefliyorduk ve özellikle bu yıl bu madalyanın rengini de değiştirmek istiyorduk. Bu tabii ki kolay olmadı. Fakat çok mutluyuz." dedi.

26 yaşındaki milli badmintoncu, Avrupa 2'nciliğini çalışmaya, azme ve inanca borçlu olduklarını aktararak "Daha düzenli, programlı ve planlı çalışarak katıldık bu şampiyonaya ve maç kazandıkça kendimize olan güvenimiz de inancımız da arttı. Bunu da sahada daha fazla yansıtmaya başladık. Çünkü neredeyse bir yıldır antrenörlerimizle birlikte 'SMART hedefler' koyuyoruz ve maçlardan önce 'SWOT analizleri' yapıyoruz. Kendimize gerçek hedefler koyuyoruz ve bunları yazıyoruz. Ne istiyorsak... Bu da maça daha böyle programlı çıkmamıza yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Nazlıcan, kısa ve uzun vadeli amaçları hakkında ise şunları kaydetti:

"İlk önce önümüzdeki hafta Dünya Kadın Takım Şampiyonası'na katılacağız ve bu da tarihimizde bir ilk olacak. İlk hedefimiz açıkçası orada çok güzel bir performans gösterebilmek ve grup müsabakalarından dereceyle ayrılmak. Daha sonra ağustos ayında Dünya şampiyonamız var. Ona programlı, planlı bir şekilde çalışacağız. Yıl boyunca da Süper Seri turnuvalarımıza katılacağız. Önümüzdeki sene de tekrardan bir Avrupa şampiyonamız var hem karışık takım olarak hem ferdi olarak. 2027 Avrupa Oyunları da İstanbul'da olacak. Bu da olimpiyat için çok önemli bir puan verecek. Daha sonra da tabii ki olimpiyata kota almak istiyoruz."

Bengisu, partnerinin susmamasından, Nazlıcan ise konuşmamasından şikayetçi

Yaklaşık 15 yıldır tanışan, saha dışında da çokça vakit geçiren ikiliye, birbirleriyle iyi anlaştıkları ve anlaşamadıkları yönlerinin sorulması üzerine Bengisu, şu cevabı verdi:

"Yemek konusunda çok iyi anlaşıyoruz bence. Çünkü damak zevkimiz falan hep bir. O bir olmasaydı bence çok çatışırdık, kavga ederdik diye düşünüyorum. Sevmediğim huyu da... Çok konuşuyor. Gerçekten aşırı çok konuşuyor. Bazen beynimin patladığını hissediyorum."

Nazlıcan da "Bence de en sevdiğim huyu yemek. Gerçekten çok iyi anlaşıyoruz. İkimiz de farklı tatlar denemeyi seviyoruz. O yüzden maçlardan sonra güzel bir restoran bulup gidiyoruz, yiyoruz içiyoruz. (Anlaşamadığı huyu) Bengisu'nun hiç konuşmaması. Biz bazen hiç iletişime geçmiyoruz aslında. Çok tuhaf, evet ama aynen öyle. Sadece göz temasıyla anlaşıyoruz. Yani bazen günaydınımız da iyi gecelerimiz de olmuyor. Gerçekten böyle geçiyor günlerimiz." şeklinde görüş belirtti.