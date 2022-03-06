Beraberlik golünü atan Fenerbahçeli Miha Zajc'ten mesaj: Kırmızı karttan sonra oyun değişti - Son Dakika

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilere beraberlik golünü getiren Miha Zajc mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"SAHAYA KARAKTER KOYDUK"

Fenerbahçe'nin tek golünü atan Zajc, "Maça iyi başladık, 20 dakikalık bölümü domine ettik. Kırmızı karttan sonra oyun değişti. Buna rağmen savaşımızı sürdürdük. Sahaya karakter koyduk. Taraftarımızla bu beraberliği sergilersek, sonuna kadar gidebiliriz. Önemli bir puan aldık." dedi.

"10 KİŞİ İYİ BİR SONUÇ ALDIK"

Yıldız orta saha ayrıca, "Takım için önemli bir gol attım. Mert Hakan Yandaş'ın asisti de çok güzeldi. 10 kişi iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.