Berat Albayrak, Trabzonspor'un şampiyonluğunu gözyaşları eşliğinde kutladı! - Son Dakika

Süper Ligin 35. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Trabzon'u bayram alanına döndüren taraftarlar ülkenin dört bir yanında kutlamalar yaptı.

BERAT ALBAYRAK GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da babası Sadık Albayrak ile birlikte izledi. Bordo-mavililer, şampiyonluk için ihtiyacı olan 1 puanı almasıyla Süper Lig'de bitime 3 hafta kala resmi olarak şampiyonluğunu ilan etmesiyle Berat Albayrak da göz yaşlarını tutamadı.

BABASI HORON OYNADI

Sevinç göz yaşlarıyla babası Sadık Albayrak'ın horon oynamasını izleyen Albayrak'ın bu anları cep telefonu kamerasına yansıdı.