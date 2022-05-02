Berat Albayrak, Trabzonspor'un şampiyonluğunu gözyaşları eşliğinde kutladı! - Son Dakika
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Berat Albayrak, Trabzonspor'un şampiyonluğunu gözyaşları eşliğinde kutladı!

02.05.2022 18:27

Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinden sonra büyük sevinç yaşayan Berat Albayrak, göz yaşlarını tutamadı.

Süper Ligin 35. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Trabzon'u bayram alanına döndüren taraftarlar ülkenin dört bir yanında kutlamalar yaptı.

BERAT ALBAYRAK GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da babası Sadık Albayrak ile birlikte izledi. Bordo-mavililer, şampiyonluk için ihtiyacı olan 1 puanı almasıyla Süper Lig'de bitime 3 hafta kala resmi olarak şampiyonluğunu ilan etmesiyle Berat Albayrak da göz yaşlarını tutamadı.

Trabzonspor'un şampiyonluğunu sevinçle karşılayan Berat Albayrak gözyaşlarını tutamadı

BABASI HORON OYNADI

Sevinç göz yaşlarıyla babası Sadık Albayrak'ın horon oynamasını izleyen Albayrak'ın bu anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR (1)
  • Seyfi Çekçen: 12 hakem merkez hakem başkanı federasyon başkanı bide hakemleri yetiştiren yabancı hakem eğitmeni bence bu yüzden agliyordur Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Trabzonspor'un şehir merkezindeki şampiyonluk etkinliğine 100 bin kişi katıldı Trabzonspor'un şehir merkezindeki şampiyonluk etkinliğine 100 bin kişi katıldı Berat Albayrak göz yaşlarını tutamadı Berat Albayrak göz yaşlarını tutamadı

Spor Toto Süper Lig, Berat Albayrak, Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Berat Albayrak, Trabzonspor'un şampiyonluğunu gözyaşları eşliğinde kutladı! - Son Dakika


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