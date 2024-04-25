Berat Özdemir: Kupayı gerçekten Trabzon'a getirmek istiyoruz; getireceğiz de inşallah - Son Dakika
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Berat Özdemir: Kupayı gerçekten Trabzon'a getirmek istiyoruz; getireceğiz de inşallah

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Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Berat Özdemir, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fatih Karagümrük'ü mağlup ettikten sonra kupayı Trabzon'a getirmek istediklerini belirtti. Özdemir, rövanş maçında bu istek ve arzuyu sahada göstermek istediklerini dile getirdi. Ayrıca performansını her hafta üzerine koymaya çalıştığını ve uzun süredir üçüncülük ve Türkiye kupası hedeflerine kenetlendiklerini ifade etti.

25.04.2024 00:44
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- Berat Özdemir: "Kupayı gerçekten Trabzon'a getirmek istiyoruz; getireceğiz de inşallah"

TRABZON - Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Berat Özdemir, kupayı Trabzon'a getirmek istediklerini belirterek, rövanş maçında bu istek ve arzuyu sahada göstermek istediklerini dile getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın başarılı futbolcusu Berat Özdemir, ikinci yarıda 10 kişi ile gerçek bir takım olduklarını ve o yolda ilerlediklerini gösterdiklerini söyledi. Özdemir, "İlk yarı kendi oyunumuzu kabul ettirmemize rağmen 2-1 önde kapatmayı bildik. İkinci yarıda 10 kişiyle gerçek bir takım olduğumuzu o yolda ilerlediğimizi gösterdik. Herkes yanındaki arkadaşı için fedakarca mücadele etti. 3. golü bulduk, gol yememize rağmen kazanmayı bildik. Avantajlıyız. Rövanşta bu istek ve arzuyu sahada göstermek istiyoruz" dedi.

"Her geçen hafta üzerine koymaya çalışıyorum"

Performansında her hafta üzerine koymaya çalıştığını kaydeden Özdemir, "Takım arkadaşlarıma her geçen gün daha fazla yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlara beni gazlıyorlar. Thomas ve Pepe olsun tecrübelerini bize aktarıyorlar. Her geçen hafta üzerine koymaya çalışıyorum. Hocalarımızın verdiği taktikleri sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Umarım sonuç alıyoruzdur" şeklinde konuştu.

"Uzun süredir üçüncülük ve Türkiye kupası hedefimiz var"

Kupayı Trabzon'a getirmek istediklerini vurgulayan Özdemir, "Uzun süredir üçüncülük ve Türkiye kupası hedefimiz var. Hep birlikte bu iki hedefe kenetlenmiş durumdayız. Kupayı gerçekten Trabzon'a getirmek istiyoruz. Getireceğiz de inşallah" diye konuştu.

"Seneye ne olacak bakalım hayırlısı diyelim"

Trabzonspor'da sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek Berat Özdemir kariyeri ile ilgili soruya, "Kiralık veya burada bonserviste bulunmam gerçekten benim için önemli değil. Trabzonspor arması ve forması ile sahada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Seneye ne olacak bakalım hayırlısı diyelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Berat Özdemir: Kupayı gerçekten Trabzon'a getirmek istiyoruz; getireceğiz de inşallah - Son Dakika

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