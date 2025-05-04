Beren Bozbey DABO Kampı'na Davet Edildi - Son Dakika
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Spor

Beren Bozbey DABO Kampı'na Davet Edildi

Beren Bozbey DABO Kampı\'na Davet Edildi

Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeteneği Beren Bozbey, 12 DABO Final Kampı'na davet edildi.

04.05.2025 16:15
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Melikgazi Kayseri Basketbol Spor Kulübü; genç yeteneklerinden Beren Bozbey'in 12 DABO (12 Dev Adam Basketbol Okulları) Final Kampı'na davet edildiğini duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen kamp 16-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 2013-2014 doğumlu, Türkiye genelinden toplam 30 kız sporcunun katılacağı bu önemli organizasyona davet edilen Beren Bozbey'in başarısı, kulüp camiasında sevinçle karşılandı.

Kayseri temsilcisi yaptığı paylaşımda; "Kendisini tebrik eder, spor hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi. Beren Bozbey, milli takım kampına katılmak için 16 Mayıs'ta İstanbul'a gidecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beren Bozbey DABO Kampı'na Davet Edildi - Son Dakika

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