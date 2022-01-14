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Bergama Belediyespor'a futbolcularından şok - Son Dakika

Bergama Belediyespor'a futbolcularından şok

14.01.2022 10:22

- Bergama Belediyespor'a futbolcularından şok Tüm ödemeleri yapılan 5 futbolcu takımı devre arası bırakıp gitti TFF 3.

- Bergama Belediyespor'a futbolcularından şok

Tüm ödemeleri yapılan 5 futbolcu takımı devre arası bırakıp gitti

İZMİR - TFF 3. Lig takımlarından Bergama Belediyespor'un başkanı Bilir Altay, 5 futbolcunun tüm ödemelerini almalarına rağmen ligin devre arasında sigorta primlerini bahane göstererek sözleşmelerini tek taraflı feshettiklerini açıkladı. Futbolcuların kış transfer döneminde başka kulüple anlaşarak ilave kazanç elde etmek için bunu yaptıklarını savunan Başkan Altay, diğer kulüplerin yöneticilerini ise uyardı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 17 maçlık ilk yarı dönemini 19 puanla 13. sırada tamamlayan Bergama Belediyespor, ligin ikinci yarısının ilk maçına 3 gün kala, ilk 11'de sürekli forma giyen 5 futbolcusundan gelen tebligatla şok yaşadı. Kadroda yer alan as oyunculardan Gökhan Cingirt, Fikret Topaloğlu, Yusuf Orhan, Tayfun Sabri Gümüşoğlu ve Muhammet Sait Özvardar'ın sözleşmelerini tek taraflı feshettiklerini söyleyen Bergama Belediyespor Kulüp Başkanı Bilir Altay, "Gökhan Cingirt, Fikret Topaloğlu, Yusuf Orhan, Tayfun Sabri Gümüşoğlu ve Muhammet Sait Özvardar, primlerini de dahil tüm alacaklarını almasına rağmen SGK primlerini bahane ederek haksız fesih yaptılar. Bu durum diğer kulüplerin de başına gelebilir. Bu futbolcular Türk futboluna zarar veriyor. Tüm kulüplerin bu futbolculara karşı gardını alması gerekiyor" dedi.

"Amaçları ikinci transfer yapmak"

Diğer kulüplerin yöneticilerini dikkatli olmaları konusunda uyaran Altay, "Bu futbolcular, bizden peşinatlarını, maç başına ödemelerini aldılar. Başka kulübe transfer olup biraz daha para kazanma derdindeler. Aynı sezon ikinci transferlerini haksız olarak yapmak istiyorlar. Örneğin ben 400 bin liraya aldığım oyuncuya, sezon sonuna kadar oynayacağı için ücretinin tümünü ödüyorum ama bunlar sezon ortasında haksız fesih yapıp gidiyorlar" diye konuştu.

Söz konusu 5 futbolcu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu ve hukuk nezdinde gerekli girişimleri başlattıklarını söyleyen Başkan Altay, bu oyuncuların gerekirse futboldan men edilmeleri için de çalışacaklarını belirtti.

Karaköse: "Tüm hazırlığımız heba oldu"

Kulüpten ayrılan 5 futbolcu için tüm mali gerekliliklerin yerine getirildiğini ifade eden Bergama Belediyespor Teknik Direktörü Halim Karaköse ise, "Mali olarak hiçbir borcumuz yok. Lig maçına 3-5 gün kala yapılan bu hareket bizi zor durumda bıraktı. Hafta sonu ciddi bir maç oynayacağız. Bu hareket bizi yüzüstü bıraktı. Devre arası yaptığımız çalışmalar sekteye uğradı. Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözünde de dediği gibi oyuncuların ahlaklı olması lazım. Kulüplerin de bu oyuncuları çok iyi araştırıp transfer etmesi gerekir. Bu süreci en az zararla atlatmak istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

İlk yarıda 16-17 maç oynayan oyunculardan bu hareketin gelmesinin tüm planlarını alt üst ettiğini dile getiren Karaköse, "Tüm hazırlığımız heba oldu. Ahlaklı sporcular, Türk sporu için çok önemli. Ben 17 yıl profesyonel futbol oynadım ama hiç böyle bir davranışla karşılaşmadım. Oyuncuların bunu yapması çok büyük bir ahlaksızlık" şeklinde konuştu.

Bergama Belediyespor'a futbolcularından şok
Bergama Belediyespor'a futbolcularından şok
Bergama Belediyespor'a futbolcularından şok

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Bergama Belediyespor, Futbol Federasyonu, Sigorta, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bergama Belediyespor'a futbolcularından şok - Son Dakika Spor


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