İzmir'in Bergama ilçesindeki 12. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası ikinci gün mücadelesiyle sürdü.
Ayvatlar Mahallesi'ndeki parkurda dünkü gibi orta mesafe mücadelesi gerçekleştirildi. 22 ülkeden 730 sporcunun yer aldığı organizasyonda Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nın yanı sıra 3. Pergamon O-Week Oryantiring Yarışları ve Güneydoğu Avrupa Masterlar Oryantiring Şampiyonası yapılıyor.
Yarın Karaveliler'deki uzun mesafe mücadelesi ile devam edecek şampiyona, 1 Eylül Pazar günü sona erecek.
Son Dakika › Spor › Bergama'da 12. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika
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