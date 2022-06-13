Sporcular, yarışı ön sırada tamamlamak için bütün hünerlerini gösterdi. Şampiyonanın finalinde dereceye giren sporcular düzenlenen törende ödüllerini aldılar. Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanvekili Aşkın Uyar, Belediye Başkanı Hakan Koştu 'nun selamını ileterek, dereceye giren sporcuları kutladı. Uyar, şampiyonanın kazasız, belasız tamamlanması için mücadele eden herkese teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Bergama'daki yarışlar nefes kesti - Son Dakika

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