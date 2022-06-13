Bergama'daki yarışlar nefes kesti - Son Dakika
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Bergama'daki yarışlar nefes kesti

13.06.2022 11:43
Bergama'daki yarışlar nefes kesti

2022 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 3'üncü Ayak Yarışları tamamlandı.

2022 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 3'üncü Ayak Yarışları tamamlandı. Bergama Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bergama Süper Enduro Yarış Parkuru'nda gerçekleşen sezonun üçüncü yarışında Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele etti. Cumartesi günü serbest antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan şampiyonada dün etap yarışları gerçekleştirildi.

Sporcular, yarışı ön sırada tamamlamak için bütün hünerlerini gösterdi. Şampiyonanın finalinde dereceye giren sporcular düzenlenen törende ödüllerini aldılar. Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanvekili Aşkın Uyar, Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun selamını ileterek, dereceye giren sporcuları kutladı. Uyar, şampiyonanın kazasız, belasız tamamlanması için mücadele eden herkese teşekkür etti.

ŞAMPİYONADA DERECEYE GİREN SPORCULAR(GP Yarışı)1. Aykut Kızıltan2. Rafet Karakuş3. Ömer Bulduk

(E Veteran)1. Hüseyin Neziroğlu2. Mehmet Okuyan3. Ali Baydaş

(E Prestij)1. Rafet Karakuş2. İsmail Erdoğan3. Hakan Taylan

(E Hobi)1. Aykut Kızıltan2. Arif Şişman3. Emre Cem Doğu

(E Usta)1. Ömer Bulduk2. Furkan Asan3. İlkay Deniz

(E Genç)1. Mehmet Emin Musaoğlu2. Emirhan Kurt

3. Mert Koç


- İzmir
Bergama'daki yarışlar nefes kesti
Bergama'daki yarışlar nefes kesti
Bergama'daki yarışlar nefes kesti
Bergama'daki yarışlar nefes kesti
Bergama'daki yarışlar nefes kesti
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Avrupa'nın lüks mekanlarına Türk imzası Avrupa'nın lüks mekanlarına Türk imzası Bergama'daki yarışlar nefes kesti Bergama'daki yarışlar nefes kesti
Kaynak: DHA

Bergama Belediyesi, Bergama, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bergama'daki yarışlar nefes kesti - Son Dakika

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