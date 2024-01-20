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Bergama Sportif, evinde Çatalcaspor'a 3-2 mağlup oldu - Son Dakika
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Bergama Sportif, evinde Çatalcaspor'a 3-2 mağlup oldu

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Bergama Sportif, evinde Çatalcaspor'a 3-2 mağlup oldu. Ev sahibi ekip, maçın 39. dakikasında Yakup Anıl'ın golüyle 1-0 öne geçti ancak konuk ekip ikinci yarıda üstünlüğü ele geçirerek galibiyete ulaştı. Bergama Sportif, maçı puan alamadan tamamladı ve alt sıralardan kurtulma mücadelesine devam etmek zorunda kaldı.

Bergama Sportif, evinde Çatalcaspor\'a 3-2 mağlup oldu
20.01.2024 - 16:04,
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İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bergama Sportif ikinci yarının ilk haftasında evinde Çatalcaspor'a 3-2 mağlup oldu. Ev sahibi Bergama Sportif müsabakanın 39'uncu dakikasında Yakup Anıl'ın golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarıyı da bu skorla önde tamamladı. Konuk Çatalcaspor ikinci yarı başlar başlamaz golü buldu ve Cihad'la tabelayı eşitledi: 1-1. Murat Yılmaz, Çatalcaspor'u 60'ıncı dakikada attığı golle 2-1 öne geçirdi. Maçın 76'ncı dakikasında bu kez Furkan sahneye çıktı ve Çatalcaspor golleri üçledi: 1-3. Bergama Sportif 82'nci dakikada Süleyman'la farkı bire indirse de maçı puan alamadan tamamladı: 2-3. Çatalcaspor'da Yusuf 42'de, Bergama'da ise Ali Fırat 53'te kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Çatalcaspor 14 puana yükseldi, Bergama da rakibiyle aynı puanda kaldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bergama Sportif, evinde Çatalcaspor'a 3-2 mağlup oldu - Son Dakika
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