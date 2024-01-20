Bergama Sportif, evinde Çatalcaspor\'a 3-2 mağlup oldu

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bergama Sportif ikinci yarının ilk haftasında evinde Çatalcaspor'a 3-2 mağlup oldu. Ev sahibi Bergama Sportif müsabakanın 39'uncu dakikasında Yakup Anıl'ın golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarıyı da bu skorla önde tamamladı. Konuk Çatalcaspor ikinci yarı başlar başlamaz golü buldu ve Cihad'la tabelayı eşitledi: 1-1. Murat Yılmaz, Çatalcaspor'u 60'ıncı dakikada attığı golle 2-1 öne geçirdi. Maçın 76'ncı dakikasında bu kez Furkan sahneye çıktı ve Çatalcaspor golleri üçledi: 1-3. Bergama Sportif 82'nci dakikada Süleyman'la farkı bire indirse de maçı puan alamadan tamamladı: 2-3. Çatalcaspor'da Yusuf 42'de, Bergama'da ise Ali Fırat 53'te kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Çatalcaspor 14 puana yükseldi, Bergama da rakibiyle aynı puanda kaldı.