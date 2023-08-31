Augsburg, Fenerbahçe'den aldığı Berisha'yı çılgın karla Hoffenheim'a sattı

Augsburg, geçen sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mergim Berisha'nın temmuz ayında satın alma opsiyonunu kullanarak 4 milyon euroya renklerine bağladı. Alman ekibi, Yaklaşık 1.5 ay sonra Berisha'yı 15 milyon euroya Hoffenheim'a sattı.
Bundeliga'da mücadele eden Hoffenheim, Mergim Berisha ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Augsburg böylece yaklaşık 1.5 ayda 11 milyon euro kar etti.
Mergim Berisha, geçen sezon Augsburg formasıyla 23 maça çıktı. Alman futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
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