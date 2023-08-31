Augsburg, Fenerbahçe'den aldığı Berisha'yı çılgın karla Hoffenheim'a sattı

Augsburg, geçen sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mergim Berisha'nın temmuz ayında satın alma opsiyonunu kullanarak 4 milyon euroya renklerine bağladı. Alman ekibi, Yaklaşık 1.5 ay sonra Berisha'yı 15 milyon euroya Hoffenheim'a sattı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADILAR

Bundeliga'da mücadele eden Hoffenheim, Mergim Berisha ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Augsburg böylece yaklaşık 1.5 ayda 11 milyon euro kar etti.

13 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Mergim Berisha, geçen sezon Augsburg formasıyla 23 maça çıktı. Alman futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.