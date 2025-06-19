Berka Buse Özden: Galibiyet Serisini Sürdürmek İstiyoruz

- Berka Buse Özden: "Umarım kazanarak devam edeceğiz"

İSTANBUL - A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç oyuncusu Berka Buse Özden, 3-0'lık Kanada galibiyeti sonrası galibiyetten ötürü çok mutlu olduklarını ve galibiyet serisini sürdürmek için çalışacaklarını söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde oynanan Voleybol Milletler Ligi'nin 2. hafta 2. maçında Kanada'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından genç oyuncu Berka Buse Özden, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Uyanık, "Takımla da, kendimle de çok gurur duyuyorum. Ablalarım bana hep yardımcı oluyorlar. O yüzden onlara da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir enerji var sahada, atmosfer de çok güzeldi. Taraftarlarımızın desteği de çok güzeldi. Güzel bir galibiyet aldık bu yüzden çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Umarım kazanarak devam edeceğiz"

Milli takıma ilk çağrıldığında çok mutlu olduğunu söyleyen ve galibiyet serisine ilişkin de konuşan Berka Buse Özden, "Havalara uçtum. Ablalarım beni çok güzel karşıladılar. Her takıldığım noktada, antrenmanda, maçta hep destek oluyorlar. İnşallah hep böyle devam edeceğiz. Elimizden geleni yapıyoruz. Umarım kazanarak devam edeceğiz. Çin'de küçük bir Türkiye kitlemiz vardı. Burada salon her maç dolu. O yüzden çok güzel atmosfer oluyor. Kenarda da, oyunda da hep ben de onlara eşlik ediyorum" ifadelerini kullandı.