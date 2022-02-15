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Berkan Eryüz ameliyat oldu - Son Dakika

Berkan Eryüz ameliyat oldu

15.02.2022 10:46
Berkan Eryüz ameliyat oldu

Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımın başarılı oyuncusu Berkan Eryüz dün ameliyat oldu.

Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımın başarılı oyuncusu Berkan Eryüz dün ameliyat oldu.

Alpaslan Endüstri 1. Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor'a Berkan Eryüz'den kötü haber geldi. Ligin 17. haftasında Develi'de oynanan TED Ankara Kolejliler maçında sakatlanan Berkan Eryüz'ün sol kolu kırık olduğu öğrenildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından sol kolunun kırıldığı belirlenen Berkan Eryüz'ün dün ameliyat oldu. Yaklaşık 4 ile 6 hafta arası sahalardan uzak kalacak olan Berkan Eryüz'ün Play-Off'lara yetişmesi bekleniyor. Ligin kalan haflarda forma giymesi zor gözüken Berkan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Develi Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Hafta sonu yaşadığı talihsiz sakatlıktan sonra dün başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuz Berkan Eryüz'ü, 4-6 hafta içinde tekrar sahalarda göreceğiz. Tekrardan geçmiş olsun Berkan Eryüz" denildi. - KAYSERİ

Berkan Eryüz ameliyat oldu

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TED Ankara Kolejliler, voleybol, Develi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Berkan Eryüz ameliyat oldu - Son Dakika Spor


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