Berkan Kutlu: İnşallah sezon sonu beraber şampiyonluk konuşmasını yaparız - Son Dakika
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Berkan Kutlu: İnşallah sezon sonu beraber şampiyonluk konuşmasını yaparız

Berkan Kutlu: İnşallah sezon sonu beraber şampiyonluk konuşmasını yaparız

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendiği maçın ardından Berkan Kutlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sezon sonunda şampiyonluk konuşmasını yapmayı umduklarını söyledi. Berkan, Genoa'dan Galatasaray'a dönmesiyle ilgili olarak da en iyi performansını sergilemek istediğini belirtti.

18.02.2024 23:27
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yenen Galatasaray'da futbolculardan Berkan Kutlu, "İnşallah sezon sonu beraber şampiyonluk konuşmasını yaparız." dedi.

Berkan Kutlu, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karşılaşmayı erken kopararak kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çok çalıştığını ve her pozisyon için kendini hazırladığını belirten Berkan, teknik direktör Okan Buruk nerede görev verirse versin orada iyi performans sergilemek istediğini dile getirdi.

İtalya'nın Genoa ekibinden Galatasaray'a dönmesiyle ilgili soruya Berkan, "Genoa benim için farklı bir tecrübe oldu. Buraya daha güçlü ve daha çok şey öğrenerek geldim. Son kararı da teknik ekip veriyor. En iyi performansımı sergilemek istiyorum. İnşallah sezon sonu beraber şampiyonluk konuşmasını yaparız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

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