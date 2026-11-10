Berkan Kutlu'nun kariyer sezonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Berkan Kutlu'nun kariyer sezonu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Berkan Kutlu\'nun kariyer sezonu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Süper Lig'in 11. haftasındaki Eyüpspor maçında attığı 1 golle takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Berkan Kutlu, bu sezon resmi karşılaşmalardaki 5. golünü kaydetti. Profesyonel kariyerinde en golcü performansını sergileyen Berkan, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ile Süper Lig'in en fazla gol atan Türk futbolcusu konumunda bulunuyor.

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'un orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor.

SEZON BAŞINDA KOCAELİSPOR'A GELDİ

İsviçre ekiplerinden Monthey'in altyapısında oynadıktan sonra sırasıyla Sion, Alanyaspor, Genoa, Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor'da forma giyen Berkan, sezon başında Kocaelispor'a transfer edildi. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan Eyüpspor maçında takımının ikinci golünü atan Berkan, 2-0'lık galibiyetin mimarlarından oldu.

GOL SAYISINI 5'E ÇIKARDI

Yeşil-siyahlı ekibin orta saha oyuncusu Berkan, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 12 resmi maça çıktı. 28 yaşındaki Berkan, söz konusu müsabakalarda 5 kez fileleri havalandırarak takımının en önemli gol ayaklarından biri oldu. Berkan Kutlu, kendisi gibi 5 golü olan Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ile Süper Lig'de bu sezon en fazla gol atan Türk futbolcusu konumunda bulunuyor.

Berkan Kutlu'nun kariyer sezonu

TAKIMININ EN GOLCÜ İSMİ

Körfez ekibine bu sezon başında katılan Berkan Kutlu, takımının en skorer ismi oldu. Tecrübeli futbolcu, Kocaelispor formasıyla ligde oynanan Amed Sportif Faaliyetler, Gaziantep FK, Göztepe, Corendon Alanyaspor ve Eyüpspor maçlarında gol attı. Yeşil-siyahlı ekip, Berkan'ın gol attığı 5 maçın 4'ünü kazanırken, birinden mağlubiyetle ayrıldı. Kocaelispor'da Berkan'ı 2 golle Agyei, birer golle de Aye, Baku, Show, Haidara, Maglica, Metehan Altunbaş takip ediyor.

Berkan Kutlu'nun kariyer sezonu

TÜM MAÇLARA İLK 11'DE ÇIKTI

Kocaelispor'da önemli bir role sahip olan Berkan, bu sezon ligde oynanan 11 maçta da ilk 11'de sahaya çıktı. Bu maçlarda toplamda 919 dakika süre alan Berkan, bir kez sarı kart gördü. Berkan Kutlu, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ile 2021-2022 sezonunda Galatasaray'da çalıştı. İnan'ın Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı olduğu dönemde Berkan, tüm kulvarlarda 48 maça çıkıp 3 asist yaptı.

İrfan Can KahveciKocaelisporEyüpsporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
İsmail Kartal’ın son halini görenler kahroldu İsmail Kartal'ın son halini görenler kahroldu
Türkiye’nin en işlek yolunda tipi Ulaşım durma noktasına geldi Türkiye'nin en işlek yolunda tipi! Ulaşım durma noktasına geldi
Amedspor’dan tarihi transfer Gift Orban’ın bonservisi belli oldu Amedspor'dan tarihi transfer! Gift Orban'ın bonservisi belli oldu
Montella’yı duyurdular Milli Takım’dan ayrılır ayrılmaz sürpriz Montella'yı duyurdular! Milli Takım'dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
Süper Lig’de bir teknik direktör ayrılığı daha Yerine Uğur Uçar geliyor Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha! Yerine Uğur Uçar geliyor
Cezaevindeki Aylin Kotil’den Sarıgül’e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu Cezaevindeki Aylin Kotil'den Sarıgül'e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
17:33
TFF duyurdu: Süper Lig ve 1. Lig’de maçların seyrini etkileyecek yeni karar
TFF duyurdu: Süper Lig ve 1. Lig'de maçların seyrini etkileyecek yeni karar
17:22
Galatasaray’da Batrakov kararı Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
Galatasaray'da Batrakov kararı! Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
17:07
ABD’de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
16:53
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak İlk 11 değişiyor
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak! İlk 11 değişiyor
16:44
Aykut Erdoğdu’dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
Aykut Erdoğdu'dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
16:22
Okan Buruk’un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
Okan Buruk'un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
16:03
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam “Sürpriz olmaz“ diyerek açıkladı
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
14:44
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 17:59:03. #.0.3#
SON DAKİKA: Berkan Kutlu'nun kariyer sezonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android